Didier Drogba : «Chelsea est toujours la meilleure équipe de Londres»

Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant international brésilien Neymar (26 ans) serait le seul maître de son destin. Selon l’émission La Porteria de la chaîne de télévision catalane Betevé, le natif de Mogi das Cruzes disposerait d’un accord pour faire ses valises lors du prochain Mercato d’été. Le deal serait simple : l’ancien joueur du Barça bénéficierait d’un bon de sortie fixé à 200 M€ (contre les 222 M€ déboursés pour le recruter l’an passé). Fort de ce terrain d'entente avec l'écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait décider de confier les clés du camion à Kylian Mbappé, Neymar serait donc bel et bien susceptible d'effectuer son come-back aux côtés des coéquipiers de Lionel Messi chez les Blaugrana. Il s’agirait aujourd’hui de la piste prioritaire, et des discussions auraient été lancées avec son entourage, mais l’affaire ne serait pas bouclée pour le moment. En cas des d’échec des négociations avec les dirigeants catalans, le Real Madrid de Florentino Pérez resterait à l’affût Désireuse de récupérer son ancien protégé, Paul Pogba, le plus rapidement possible, la Vielle Dame devrait lancer les hostilités dès le Mercato d’hiver. En effet, et selon les informations de Tuttosport, l’actuel leader de Serie A serait parti pour faire effectuer une première tentative avec... un simple prêt avec une option d’achat obligatoire. Une formule qui aurait logiquement peu de chances d’aboutir, et les Bianconeri devraient alors attendre le Mercato d’été pour sortir l’artillerie lourde. A en croire nos confrères italiens, le FC Barcelone de Lionel Messi serait aussi sur le coup, mais les dirigeants turinois disposeraient d’une bonne longueur d’avance sur le dossier du champion du monde, dont le contrat expire en juin 2021 (+ une année supplémentaire en option).A la recherche d’un joueur de couloir, Strasbourg n’aurait pas abandonné la piste menant à l’attaquant parisien Timithy Weah (18 ans). En manque de temps de jeu sous les couleurs du club de la Capitale, l’international américain (8 sélections) serait un objectif concret pour le Racing de Thierry Laurey. Selon les informations de nos confrères de France Football, le club du président Marc Keller aurait relancé les discussions pour obtenir un prêt du natif de New York (qui est sous contrat jusqu’en juin 2020 avec l’actuel leader de Ligue 1). En concurrence avec Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani chez les champions de France en titre, le fils de l'illustre "Mister" George pourrait débarquer en tant que joker.Suivi de près par certaines des plus grosses écuries européennes, dont la Juventus Turin et Manchester City, le milieu de terrain lyonnais Tanguy Ndombele (21 ans) disposerait aussi d’admirateurs plus modestes. Parmi ceux-ci, on retrouverait notamment Everton. A en croire les informations du Liverpool Echo, les Toffees se pencheraient actuellement sur le cas de l’ancien sociétaire d’Amiens, dont le contrat expire en juin 2023. Le Tricolore aurait récemment été supervisé par le « chief scout » Martyn Glover.Recruté l’été dernier pour vingt millions d’euros, le milieu de terrain récupérateur international belge Axel Witsel (29 ans, Borussia Dortmund) serait dans le viseur de Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Jaune et Noir, le Diable Rouge serait carrément l’une des priorités du recrutement hivernal de José Mourinho. En effet, malgré la présence de Fred (qui n'affiche pas le rendement attendu), Nenamja Matic (qui peine à retrouver son meilleur niveau) et Paul Pogba (qui a des envies d’ailleurs), les Red Devils envisageraient sérieusement de transmettre une offre pour le natif de Liège. Selon ESPN, le Special One aurait un net regain d’intérêt pour l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, du Zenit Saint-Pétersbourg et de Tianjin Quanjian, qui aurait d'ores et déjà été ciblé lors de la dernière période de mutations.