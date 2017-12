Didier Deschamps donne une indication sur la liste des 23

Didier Deschamps a expliqué qu'il ne prendrait pas forcément les 23 meilleurs français pour disputer la Coupe du Monde en Russie, du 14 juin au 15 juillet. Le sélectionneur de l'équipe de France reste fidèle à sa vision.

« Chacun s’amusera à faire sa liste ». Didier Deschamps sait exactement comment l’opinion publique agit avant les grandes dates internationales pour faire pression sur ses choix. Fidèle à lui-même, le sélectionneur de l’équipe de France ne compte pas courber l’échine. « J’ai des infos internes que tout le monde n’a pas et qui amènent à prendre ces décisions, explique-t-il précisément dans un entretien accordé à l’Equipe en marge du tirage au sort qui a distribué le Pérou, le Danemark et l’Australie aux Bleus. Ma liste, c’est une vision globale et collective de la situation, pas forcément les 23 meilleurs. Il s’agit de construire un groupe capable, sur le plan sportif et humain, de vivre ensemble pendant de longues semaines et d’être performant ».

La liste des 23 sera annoncée le 17 mai 2018, avec une liste complémentaire de sept à huit réservistes. « Il restera une journée de Ligue 1, de Liga, de Serie A, des finales de coupes en Angleterre, en Allemagne et une finale de C1. Ce sont des risques de blessures en plus », regrette Didier Deschamps. Pour rappel , les Tricolores affronteront d’abord l’Australie le 16 juin, puis le Pérou le 21 juin et termineront par le Danemark le 26 juin.