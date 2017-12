Deux points de perdus pour les Reds face aux Toffees

Dominateurs, les Reds ont concédé le match nul face à Everton sur un penalty contestable.

Quand on lit les statistiques au sortir du 229eme Derby de la Mersey ce dimanche sur la pelouse d’Anfield entre Liverpool et Everton, on pourrait aisément croire que ce sont les Reds qui se sont largement imposés. 79% de possession de balle, 23 tirs… mais seulement trois qui ont trouvé le cadre de la cage des Toffees. Et le résultat est très loin des attentes des supporters de Liverpool venus en masse à Anfield malgré la neige qui n’a cessé de tomber durant toute la rencontre. Face à une équipe d’Everton pas venue pour prendre des risques et recroquevillée en défense, les Reds ont tenté avec notamment Mohamed Salah mais soit la maladresse, soit l’adversaire a empêché le ballon de trouver le fond des filets. Il suffisait d’une étincelle dans cette rencontre et elle est venue de Mohamed Salah. Celui qui est sans doute le meilleur joueur de Premier League, aligné par Jürgen Klopp pour ce match contrairement à Coutinho et Firmino qui ont débuté sur le banc, a enroulé un amour de frappe du pied gauche pour trouver la lucarne et ouvrir le score, transformant Anfield en volcan. Rooney enfin buteur pour Everton à Anfield ! Les Reds, dans la foulée, ont eu une occasion en or de faire le break juste avant le retour aux vestiaires avec Sadio Mané qui s’est présenté seul face à Jordan Pickford après un oubli de la défense d’Everton. Mais l’attaquant sénégalais a préféré la solution individuelle et une frappe totalement manquée quand Solanke et Salah proposait des solutions face à un but déserté. Au retour des vestiaires, Sam Allardyce a tranché dans le vif en sortant Oumar Niasse et Tom Davies pour faire entrer Aaron Lennon et Morgan Schneiderlin mais… cela n’a rien changé au plan de jeu des Toffees. Si Salah et Mané ont eu de nombreuses occasions de corser l’addition et d’offrir aux Reds une fin de match plus tranquille, la seule infime erreur de la défense de Liverpool a eu des conséquences. Sur une ouverture de Rooney, Calvert-Lewin prend le ballon dans la surface et provoque une faute infime, voire inexistante, de Lovren qui incite l’arbitre à siffler un pénalty contestable sur lequel Wayne Rooney n’a pas boudé son plaisir de marquer son tout premier but sous le maillot d’Everton sur la pelouse d’Anfield. Avec Firmino puis Coutinho entrés en jeu, Jürgen Klopp a tenté de forcer la décision en fin de match mais en vain. Liverpool sort de ce derby avec, sans aucun doute, deux points perdus quand Everton continue sa bonne série depuis l’arrivée de Sam Allardyce sur le banc.