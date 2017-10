Deux petits nouveaux et un vieux briscard en sélection espagnole

Alvaro Odriozola, Aritz Aduriz et Jonathan Viera ont été appelés en sélection espagnole pour remplacer Dani Carvajal, Alvaro Morata et Andrés Iniesta, tous trois forfaits.

Deux petits nouveaux et un vieux briscards. Pour pallier les absences d’Andrés Iniesta, Alvaro Morata, et Dani Carvajal, Julen Lopetegui a choisi d’appeler Alvaro Odriozola, jeune latéral de la Real Sociedad, Jonathan Viera, ailier de Las Palmas, et Aritz Aduriz, buteur de l’Athletic Bilbao. Ces trois joueurs vont intégrer le reste du groupe de la Roja ce lundi après-midi, pour préparer les rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2018 face l’Albanie puis en Israël.