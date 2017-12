Deux Français dans le Top 10, une première depuis 2006

Avec Kylian Mbappé septième et N’Golo Kanté huitième, la France a placé deux représentants dans le classement du Ballon d’Or 2017. Une première depuis 11 ans.

A leur manière, les Bleus se sont démarqués au classement du Ballon d’Or 2017. Avec Kylian Mbappé installé au septième rang devant N’Golo Kanté, la France a placé deux éléments dans le Top 10. Jamais, depuis 2006 et les troisième et cinquième places respectives de Thierry Henry et Zinedine Zidane, la sélection tricolore n’y était parvenue. Mieux, l’attaquant du Paris Saint-Germain est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à figurer parmi les 10 meilleurs de la planète. Remarquable.