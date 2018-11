Derby - Aulas : "on va devenir invincibles !" (vidéo)

Après le brillant succès de son club dans le derby face au grand rival l’ 1-0 ), vendredi en ouverture de la 14e levée de la Ligue 1 française, le président de l'Olympique Lyonnais,, était forcément satisfait malgré la prestation peu reluisante de son équipe. Si bien que le patron de l’OL est très optimiste pour l'avenir.« C’était un vrai derby avec l’intensité et quelques fois l’agressivité. On n’a pas vu un très grand match, je vous le concède, mais c’est bien d’avoir eu les vertus morales qui nous manquaient ces derniers temps » a affirméen zone mixte avant d’ajouter :« C’est très bien et il faut encourager nos joueurs à persévérer. A un moment donné, on va avoir la qualité et les vertus morales. Et à ce moment-là, on va devenir invincibles ! " conclut-il.A lire aussi >> OL - Saint-Etienne: le résumé complet de la rencontre