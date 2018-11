Départ acté pour Adrien Rabiot (PSG) ? Thomas Tuchel fait le point

A domicile, Tottenham a nettement dominé Chelsea (3-1) grâce à de beaux buts d’Alli, Kane et Son. Le club londonien double du coup son rival, qui n'est plus invaincu en Premier League cette saison, et s’empare de la troisième place.

Splendide but de Son

Giroud a réduit le score en battant Lloris

Il n’y a plus que deux équipes invaincues en Premier League après treize journées. Manchester City et Liverpool ne sont plus accompagnés dans ce domaine par Chelsea , tombé lourdement sur le terrain de Tottenham (1-3), samedi. Les Blues n’ont pas existé, ou si peu en fin de rencontre, devant des Spurs déchainés dans leur antreà trois longueurs de Liverpool, vainqueur auparavant à Watford (3-0), et à cinq unités de Manchester City (4-0 à West Ham) Après seulement seize minutes, Tottenham avait déjà réalisé le break. Alli s’est rapidement signalé en ouvrant la marque de la tête sur un service d’Eriksen sur coup franc (8eme). Étonnement seul et pas attaqué, Kane a ensuite hérité du ballon sur la gauche avant de repiquer vers l’axe et de décocher une frappe gagnante du pied droit aux vingt mètres (16eme).La prestation plus que suspecte de l’arrière-garde des Blues a ajouté une ligne d’envergure à son passif quand, en contre, Son s’est joué avec une facilité déconcertante d’Alonso, David Luiz et Jorginho. Le Sud-Coréen n’a ensuite laissé aucune chance à Arrizabalaga en logeant une frappe du gauche à ras de terre imparable (54eme). Splendide ! Entré en jeu à la 76eme, Giroud, plus efficace que Morata, titularisé et signalé dix-huit fois hors-jeu cette saison en PL (un record !), a réduit la marque de la tête et battu son coéquipier en Bleu, Lloris, neuf minutes plus tard. Le score aurait même pu être plus lourd sans plusieurs parades du portier espagnol de