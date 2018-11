Deco : "Messi et Cristiano sont très grands, mais Ronaldinho est le meilleur"

"Celui qui m'a le plus impressionné, même s'il n'est pas si décisif que les autres, c'est Ronaldinho. Pour moi, ce sera toujours le meilleur joueur du monde", a lâché le champion d'Europe 2004 à AS.Bien évidemment, Deco n'a pas pu ne pas féliciter et encenser Leo Messi et Cristiano Ronaldo pour leurs carrières, et surtout pour leur régularité au fil du temps : "Bien sûr, Cristiano et Messi sont les plus grands, surtout pour avoir atteint tout ce que les autres n'avaient pas atteint."Actuellement, Deco est agent de joueurs et ne sait pas encore quelle nationalité choisir : "Je vis à Porto, où je représente beaucoup de joueurs. J'en ai à Porto, au Sporting Lisbonne et au Brésil aussi. Choisir ? C'est difficile. Porto pèse beaucoup dans la balance."