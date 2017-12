La déclaration surprenante de Dybala à propos de Lionel Messi !

Alors que plusieurs observateurs estiment que le prodige argentin de la Juventus Paulo Dybala et le quintuple Ballon d’Or catalan Lionel Messi possèdent des points communs, le numéro 10 de la « Vieille Dame » reste assez pragmatique.

En effet, présent cette semaine sur les antennes de la chaîne officielle du club turinois, le petit génie ‘bianconero’ a balayé d’un revers de la main une possible comparaison avec son illustre compatriote : «Je suis différent de Leo. Messi a sa propre histoire et ses objectifs, moi j’ai les miens. Je m’entraîne chaque jour pour m’améliorer et marquer plus de buts. Il y a des similarités physiques mais nous sommes deux joueurs différents » a expliqué l’ancien pensionnaire de Palerme avant d’ajouter :

« Cette comparaison me flatte et m’honore, je ne dis pas le contraire, mais Leo a fait des choses que personne n’a réussi dans l’histoire du football. Il a tellement remporté de trophées, j’espère aussi le faire un jour» conclut-il.

Auteur de quatorze buts en vingt rencontres toutes compétitions confondues cette saison, « La Joya » est l’un des artificiers les plus prolifiques sur le « Vieux Continent » dans cette première moitié d’exercice 2017/2018.

A lire aussi >> Le Top 20 des meilleurs buteurs africains en Europe