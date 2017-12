De Tavernost mis à l'amende

La commission de discipline a décidé d'infliger une amende à Nicolas De Tavernost pour ses propos après la rencontre Bordeaux - Marseille. Voici le rapport.

LIGUE 1 CONFORAMA Deux matchs de suspension dont un avec sursis Kelvin Amian (Toulouse FC) Un match ferme Dante (OGC Nice), François Bellugou (ESTAC), Ludovic Blas (EA Guingamp) Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 12 décembre 2017 à 0h00. Isaac Mbenza (Montpellier HSC), Rafael (Olympique Lyonnais), Alexis Blin (Toulouse FC), Dimitri Payet (Olympique de Marseille), Pedro Mendes (Montpellier HSC), James Lea Siliki (Stade Rennais), Bryan Dabo (AS Saint-Etienne), Leo Lacroix (AS Saint-Etienne), Nuno Da Costa (RC Strasbourg), Yuri Berchiche (Paris Saint-Germain), Christophe Herelle (ESTAC) 16e journée : Montpellier HSC – Olympique de Marseille du 3 décembre Comportement de M. Michel Der-Zakarian, entraineur de Montpellier HSC pour contestation des décisions d’arbitrage Deux matchs de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 12 décembre 2017 à 0h00. 13e journée : RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC du 18 novembre 2017 Exclusion de M. Grégory Gaillard, préparateur physique du Stade Rennais FC Deux matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 12 décembre 2017 à 0h00. 13e journée : Girondins de Bordeaux – Olympique de Marseille du 19 novembre 2017 Déclaration d’après-match de M. Nicolas De Tavernost, Président du Directoire de M6 et actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux La Commission décide d’infliger une amende de 5.000€ à M. Nicolas De Tavernost 13e journée : EA Guingamp – Angers SCO du 18 novembre 2017 Comportement de M. Bertrand Desplat, président d’EA Guingamp, à l’issue de la rencontre A la demande du club, la commission accepte de reporter l’audition pour la séance du jeudi 14 décembre 2017. DOMINO’S LIGUE 2 Deux matchs de suspension dont un avec sursis Ferris N’Goma (US Orléans) Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 12 décembre 2017 à 0h00. Karim Ziani (US Orléans), Grégory Bourillon (Châteauroux), Opa Sangante (Châteauroux), Fabien Centonze (Clermont Foot 63), Jimmy Roye (Chamois Niortais FC), Alliou Dembele (Chamois Niortais FC), Umut Bozok (Nîmes Olympique), Baba Traore (Havre AC), Rafik Boujedra (Quevilly-Rouen Métropole), Carlens Arcus (AJ Auxerre)