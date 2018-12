De Jong réagit à la rumeur PSG

PSG : Neymar ou Kylian Mbappé vendu en cas de sanction du fair-play financier ?

FC Barcelone : Malcom vendu en Chine ?

Manchester City insiste pour le prodige congolais Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Prandelli remplace Juric sur le banc du Genoa

Kaizer Chiefs : Giovanni Solinas prend la porte

Le PSG vit depuis maintenant plusieurs saisons avec l’épée du fair-play financier au-dessus de sa tête. Toujours sous la menace d’une sanction importante, le club de la Capitale est dans l’obligation de prévoir ses arrières. L’état-major parisien planche donc sur différentes hypothèses pour pouvoir se refaire une santé financière si une mauvaise nouvelle de la part de l’UEFA devait tomber prochainement. Selon L’Equipe, le PSG songerait à une solution radicale pour ne pas se retrouver en difficulté financièrement. En effet, le quotidien sportif avance que Kylian Mbappé ou Neymar, les deux stars principales du projet parisien, pourrait faire ses valises. Une perspective qui ferait l'effet d'une bombe tant voir partir l'une des deux têtes de gondole sonnerait comme un retour en arrière pour Paris.Après avoir été annoncé comme un partant potentiel en Angleterre et en Italie , Malcom (21 ans), le milieu de terrain offensif du FC Barcelone, fait désormais parler de lui du côté de la Chinese Super League. Selon les informations de nos confrères de TMW, l’ancien joueur du Corinthians et de Bordeaux, en manque de temps depuis son arrivée en Catalogne (5 apparitions en Liga), serait dans le viseur de Guangzhou Evergrande, où évoluent notamment ses compatriotes Paulinho, Talisca, Alan et Ricardo Goulart. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Blaugrana, qui ont déboursé un peu plus de quarante millions d’euros pour le recruter l’été dernier, le Brésilien pourrait faire l’objet d’une offensive XXL de la part de la formation chinoise.Révélé la saison dernière et installé comme titulaire indiscutable depuis le début de l'exercice 2018/2019, Aaron Wan-Bissaka (20 ans) est l’objet de convoitises de la part de Manchester City selon le Daily Mirror. Pep Guardiola apprécierait beaucoup le profil de l’arrière gauche de Crystal Palace. Ayant porté le maillot de l'équipe de la République démocratique du Congo des moins de vingt ans en 2015, le défenseur droit est considéré comme l'un des plus grand espoir du football congolais. Les Citizens ont coché son nom et pourraient tenter de l’attirer dans leurs filets lors des prochains Mercatos. Il faudra cependant se montrer convaincant pour faire céder les Eagles, car le contrat de l’originaire de Kinshasa court jusqu’en 2022.Suite à son élimination au 4eme tour de la Coupe d’Italie, le Genoa a décidé de se séparer (une nouvelle fois) d’Ivan Juric, qui avait été rappelé en octobre dernier. Sortis jeudi soir par Virtus Entella (Serie C), les Rossoblu ont fait appel à Cesare Prandelli pour prendre la suite du Croate. Sans club depuis janvier dernier et son départ d’Al-Nasr, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra s’est engagé jusqu’en juin 2020 avec l’actuel quatorzième de Serie A, qui compte quatre longueurs d’avance sur la zone rouge. Alors que les coéquipiers de Krzysztof Piatek n’ont plus gagné le moindre match depuis le 30 septembre, le technicien italien sera accompagné de Gabriele Pin, Valter Vio, Marco Fumagalli et Lorenzo Ciulli. Son arrivée a été officialisée vendredi par le club du président Enrico Preziosi.Giovanni Solinas n'est plus l'entraîneur des Kaizer Chiefs. Arrivé en poste l'été dernier pour un contrat de deux ans, le technicien italien de 50 ans a été remercié par le club de Soweto, qui indique être parvenu à une séparation à l'amiable. Les deux dernières défaites subies par les Amakhosi, contre les Golden Arrows en PSL et face à Zimamoto en Coupe de la Confédération, ont fait perdre à l'ancien coach de l'ES Sétif et des Free State Stars le peu de crédit qu'il lui restait.