De Jong en dit plus sur son avenir

Dans un entretien accordé au Guardian, Frenkie De Jong a entretenu le flou autour de son avenir. Et pourrait même se voir rester une saison de plus à l’Ajax Amsterdam.

De Jong n’est sûr de rien

Au moment où il a été interrogé par nos confrères du Guardian, Frenkie De Jong n’était probablement pas au courant qu’une délégation parisienne allait faire le voyage pour assurer à son club, l’Ajax Amsterdam, que le PSG était prêt à dépenser 75 millions d’euros pour le recruter. Mais il avait eu vent, assurément, des rumeurs qui l’avaient d’abord envoyé au FC Barcelone puis à Manchester City, ces derniers mois. « Je ne prête pas attention à tout cela, a-t-il confié au média britannique. J’entends tout mais je veux seulement finir la saison du mieux possible ».Le joueur préfère parler du jeu, puisque c’est à la fois son essence et ce qui fait de lui l’un des jeunes joueurs les plus courtisés de la planète. Mais lorsqu’il évoque ses exemples, ce sont aussi ces deux mêmes clubs qui sont cités. « J’aime regarder les grands joueurs, ceux qui sont bons techniquement et qui comprennent le jeu, a-t-il précisé. J’essaie de regarder leurs mouvements. Il y en a beaucoup que je regarde, surtout des milieux de terrain. Il y a ceux du Barça, de City. Ou Jorginho à Chelsea désormais. Il y a beaucoup à apprendre de tous ses joueurs ».Mais au moment de parler de son avenir, le prodige néerlandais ne ferme aucune porte. « C’est difficile de dire ce qu’il va se passer, a-t-il ajouté. Je veux bien finir la saison avec l’Ajax. Après, nous verrons. Peut-être que je resterai un an de plus, peut-être que je partirai. Mais je ne suis pas sûr ». Peut-être a-t-il trouvé des réponses depuis que le Paris Saint-Germain est venu frapper à la porte. Ou plutôt, depuis que le champion de France l’a enfoncée.