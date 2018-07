De Bruyne : « Nous sommes ici pour gagner la Coupe du Monde »

Kevin De Bruyne a réaffirmé son ambition de gagner la Coupe du Monde à la veille de la demi-finale entre la Belgique et la France, mardi à Saint-Pétersbourg (20h00).

Kevin De Bruyne, comment vous sentez-vous à la veille de cette demi-finale ?

Je suis très excité, c’est la demi-finale de la Coupe du Monde, c’est l’un des plus grands matchs possibles. Nous sommes encore détendus mais on attend cela avec impatience.

Avant la compétition, vous aviez dit vouloir être champion du monde…

J’ai dit cela avec un soupçon d’arrogance. La Belgique a une belle équipe, comme d’autres. Il faut de l’ambition mais il faut ensuite démontrer qu’on peut en avoir. Nous sommes ici pour gagner la Coupe du Monde et c’est avec cette attitude que nous aborderons le match demain.

Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé Roberto Martinez ?

Il s’est appuyé sur le potentiel de cette équipe. Nous jouons depuis 7-8 ans ensemble. Il nous a soudé en nous donnant foi en nos capacités pour affronter certaines grandes équipes. Nous avons confiance en nous, nous sommes prêts à nous dépasser.

De Bruyne : « Avant, les joueurs belges n’avaient pas leur change à l’étranger »

Pensez-vous que le match contre la France sera plus fermé que face au Brésil ?

C’est difficile à dire. Je ne pense pas trop à ce qui peut se passer car ça peut changer différemment. Cela sera peut-être plus fermé, mais si ça s’accélère, cela changera tout. Les deux équipes ont beaucoup de bons joueurs capables de produire un football magnifique.

Comment cela se fait-il que la Belgique, un si petit pays, possède autant de bons joueurs ?

Nous avons la chance de pouvoir évoluer dans d’autres pays. Il y a dix, quinze ans, les joueurs belges n’avaient pas leur chance à l’étranger. Maintenant il y a de plus en plus de recrutement de joueurs belges. Il faut juste qu’on nous donne une chance.

De Bruyne : « Mbappé va être une star pendant quinze ans »

L’année dernière, avant le match entre Monaco et Manchester City, vous aviez dit ne pas connaitre Kylian Mbappé. Depuis, comment percevez-vous son évolution ?

C’est devenu une star en France. Quand je l’ai affronté avec Monaco, il n’avait joué que dix matchs. Je ne regarde pas beaucoup de foot pour être franc et à l’époque je ne le connaissais pas. Maintenant, il est depuis un an et demi dans une grande équipe, il a accumulé de l’expérience et c’est un autre joueur. Il va être une star pendant quinze ans. Ce sera un danger pour nous mais on va essayer de réduire son influence.

Pouvez-vous nous expliquer comment est Thierry Henry à l’approche de ce match si particulier pour lui ?

Il n’a pas dit grand-chose sur l’équipe de France. On connait les joueurs, beaucoup de nous jouons ensemble en club. Pour lui, c’est peut-être un peu difficile, mais il travaille pour la Belgique et il veut qu’on gagne.

Propos recueillis par R.F., à Saint-Pétersbourg