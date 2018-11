David De Gea (Manchester United) fixe ses conditions

Le comité exécutif de la CAF se réunit vendredi pour trancher la question du maintien de la CAN 2019 au Cameroun.

Un contexte sécuritaire très tendu

Première de l'histoire de la compétition à accueillir 24 équipes,. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) se réunira vendredi à Accra, en marge de la CAN féminine, a indiqué jeudi à l’AFP un responsable de l'instance. Sera alors effectué unau Cameroun, consacrées respectivement à la situation sécuritaire du pays et aux infrastructures (stades, transports et hébergements). A l'issue de cette réunion, une décision sera rendue quant au maintien de la CAN 2019 au Cameroun. Si ce n'était pas le cas, une nouvelle procédure de désignation d'un pays d'accueil devrait être lancée.Le 29 septembre, lors d’un comité exécutif organisé à Charm el-Cheikh, en Egypte, la CAF avait pointénécessaires à la CAN 2019. Happi Dieudonné, le représentant de la Fédération camerounaise de football, avait assuré que son pays « serait prêt ». Est-ce vraiment le cas ? Outre les doutes quant à l'état d'avancement des infrastructures, le Cameroun pâtit actuellement d'un, avec des attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et un conflit opposant l’armée à des séparatistes dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.