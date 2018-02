David De Gea exige 350.000£ par semaine pour rester à Manchester United !

David De Gea a fait une demande d’augmentation de salaire étonnante pour prolonger son contrat chez les Red Devils.

Selon « The Sun », l’international espagnol a vu des salaires colossaux donnés aux stars Paul Pogba et Alexis Sanchez et veut être justement rémunéré pour ses services.

What a save by David De Gea to keep United in this fixture! 0-0 at Half Time #DeGea #DaveSaves #SEVMUN pic.twitter.com/TbybkCpD9Z

— Manchester United (@UnitedGIF) February 21, 2018