CSL: Cédric Bakambu buteur décisif chez le leader !

A peine arrivé, déjà adopté ! Transféré en février dernier du côté de l’Empire Céleste, l’attaquant vedette des Léopards de la République Démocratique du Congo Cédric Bakambu ne cesse de briller sous les couleurs de son nouveau club, Beijing Guoan.

En effet, auteur de quatre buts lors de ses cinq premières apparitions sous sa nouvelle tunique, l’ancien pensionnaire de Villarreal a encore une fois récidivé à l’occasion de la 9ème journée de la Super League, inscrivant sa cinquième réalisation en Chine. Le « Léopard » offre ainsi trois précieux points à son club, brillant vainqueur sur la pelouse du leader de la Chinese Super League (CSL) Shanghai SIPG (1-2)

Débarqué en Chine contre un chèque qui avoisine la coquette somme de 74 millions d’euros, l’international congolais s’impose désormais (et de loin) comme étant le joueur africain le plus cher de l’histoire du ballon rond >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire

Big win today 💪🏾 pic.twitter.com/9DkAk7oH1i — Cédric Bakambu (@Bakambu17) 5 mai 2018