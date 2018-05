Crystal Palace : Wilfried Zaha garde le flou sur son avenir

L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, est en train de réussir une belle saison avec son club anglais (8 buts en 27 matchs de PL). C’est sans aucun doute l’une des stars les plus prometteuses de son équipe.

Très heureux, le principal intéressé se sent bien chez les Eagles. « Il y aura toujours des spéculations. J’essaie juste de ne pas y faire attention et de jouer au football. Je suis heureux de mon football et je suis sous contrat avec Crystal Palace. Je ne me vois pas vraiment ailleurs », a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports.

Malgré son contrat qui court jusqu’en 2022, Zaha n’est pas insensible si une grosse opportunité se présente. « Je suis parti quand j’avais 19, 20 ans. Peu importe ce qu’il se passe et ce qui a pu se passer, j’ai gagné en maturité. Donc ça ne m’effraie pas. Si l’opportunité d’aller ailleurs se présente, je n’aurais pas peur. Je me sens comme une personne différente et un joueur différent. Je suis très ambitieux », a-t-il conclu.

A part Crystal Palace, où il a débuté sa carrière en 2009-10, le buteur ivoirien a fait un court passage avec Manchester United où il n’a joué que deux matchs durant la saison 2013-14 puis un prêt à Cardiff de janvier à mai 2014 (12 matchs).