Cristiano Ronaldo ne construira pas d'hôpital pédiatrique au Chili

L'attaquant du Real Madrid n'a pas l'intention de construire un hôpital pour les enfants au Chili. Le communiqué publié mardi était un canular.

Cristiano Ronaldo « construira un hôpital pédiatrique à Santiago du Chili en 2020 » : c’est la nouvelle relayée par de nombreux médias mardi. Cette information parue dans un communiqué du cabinet new-yorkais d’avocats Brafman & Associates, consulté par l’agence de presse espagnole Efe mardi, serait finalement fausse. Sollicité par nos confrères de l’Equipe, le célèbre avocat Benjamin Brafman a affirmé mardi soir qu’il n’avait publié aucun communiqué à ce sujet et qu’il n’a jamais représenté les intérêts du footballeur portugais. Les auteurs du canular n’ont pas encore été démasqués. CR7 reste néanmoins un joueur qui a le cœur sur la main. L’attaquant du Real Madrid élu en 2015 « sportif le plus généreux de la planète » par l’ONG Do Something, est également l’ambassadeur de l’organisation Save the Children de l’Unicef et de Word Vision.