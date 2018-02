Coupes d’Europe : L’UEFA confirme les changements apportés aux compétitions européennes, plusieurs bonnes nouvelles pour les clubs français

L’UEFA a officialisé mardi les changements de règlement pour la Ligue des Champions et l’Europa Ligue sur la période 2018-2021. Avec quelques bonnes nouvelles pour les clubs français.

Les clubs français vont pouvoir se réjouir. Ce mardi, l’UEFA a confirmé les changements de règlement pour les deux compétitions européennes sur la période 2018-2021. Et certaines modifications vont être bénéfiques aux clubs français. La première mesure notable avait déjà été annoncée par SFR Sport et concerne la Ligue des Champions. A partir de la saison prochaine, les quatre premiers pays à l’indice UEFA (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne), bénéficieront de quatre tickets d’accès direct à la C1, réservés aux quatre premiers de leur Championnat. Mais la bonne nouvelle pour les écuries françaises est qu’une place qualificative directe sera libérée pour le cinquième pays au classement UEFA (aujourd’hui, le France) dans un cas bien précis.En effet, si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions via son Championnat, le troisième de Ligue 1 accèdera directement à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce qui sera le cas dès la saison prochaine si le Borussia Dortmund ou l’Atlético Madrid vont au bout cette saison, en conservant leur place en Championnat (respectivement 2eme de Bundesliga et de Liga).Deux clubs directement qualifiés en Ligue EuropaAutre changement bénéfique au Championnat de France, les deux tickets d’accès direct à la Ligue Europa, qui seront réservés au vainqueur de la Coupe de France et au quatrième de Ligue 1, alors que la vainqueur de la Coupe de la Ligue passera par des tours préliminaires. La France serait donc bien inspirée de ne pas se faire dépasser par la Russie, sixième, à l’indice UEFA. Puisque dans ce cas, l’avantage précédemment cité pour la C1 n’existerait plus, et un seul club serait directement qualifié en Ligue Europa. Lyon aura donc intérêt à ne se rater lors des huitièmes de finale de C3 face au CSKA Moscou, alors qu’il reste deux clubs français et trois russes dans la compétition, sans compter le PSG à l’étage supérieur.