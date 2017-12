Coupe du Monde 2018 : On a opposé la Tunisie à l'Angleterre sur FIFA18

Deuxième match pour la Tunisie, qui affronte à présent l'Angleterre.

Après avoir opposé la Tunisie à l’équipe de Belgique, on passe aujourd’hui à une autre opposition de choix pour l’équipe tunisienne : l’Angleterre.

L’équipe de la Tunisie

Vous commencez maintenant à connaître notre équipe de Tunisie ! Lors du match contre la Belgique, les éléments les plus forts étaient Khazri, Khalfallah, mais également Mustapha, qui malgré trois buts encaissés, aura réalisé une assez belle prestation.

L’équipe de l’Angleterre

Pour ce qui est de l’équipe d’Angleterre, force est de constater que sur le papier, ça fait très peur, surtout l’attaque composée de Kane, Sterling et Rashford. Le milieu de terrain n’est pas en reste avec Dele Alli, mais on se dit qu’il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à la défense centrale et au gardien.

L’opposition sur FIFA 18

Contre toute attente, la Tunisie a débuté ce match sur de très bonnes bases, avec une possession quasi-totale du ballon. Dès le 9e minute, Khazri va trouver la transversale sur corner avant.. de toucher le poteau sur une frappe puissance à 20 mètres peu après la demi-heure de jeu. Côté anglais, un seul coup-franc un peu mou capté sans soucis par Mustapha à la 42e minute.

L’Angleterre va par contre débuter la deuxième mi-temps avec un autre visage et Harry Kane va profiter d’un gros cafouillage entre Abdenour et le gardien tunisien pour ouvrir le score à la 55e minute. Dans la foulée, la Tunisie aurait pu revenir au score grâce à un penalty, mais Khalfallah va se heurter à une très bonne parade d’Hart. Peu après la 75e minute de jeu, Laribi va se créer une énorme double-occasion grâce à deux frappes cadrés en quelques secondes, mais va buter une première fois sur Hart, avant que Dier ne sauve la balle sur sa ligne. Dans les arrêts de jeu, Kane trouvera le poteau, avant que l’arbitre ne donne le coup de sifflet final.

Les Tunisiens finissent donc le match avec plus de frappes, plus de tir cadrés et une meilleure possession. Malheureusement, la chance n’était pas avec eux et entre les poteaux de Khazri, le penalty manqué et un sauvetage adverse sur la ligne, il y a de quoi nourrir des regrets !