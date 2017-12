Coupe du Monde 2018 : On a opposé la Tunisie à la Belgique sur FIFA18

Après l'Egypte, nous passons au groupe de la Tunisie !

Après avoir opposé l’Egypte à la Russie, à l’Uruguay et à l’Arabie Saoudite sur FIFA 18, nous passons cette fois-ci au Groupe G, celui de la Tunisie.

L’équipe de la Tunisie

Au niveau des forces tunisiennes, on peut clairement identifier deux secteurs différents. Pour commencer, Khazri permet à l’équipe tunisienne d’être solide en attaque, sur le côté gauche. En parallèle, la défense centrale composée d’Abdennour et Benalouane se révèle être la meilleure chance de l’équipe de tirer son épingle du jeu.

L’équipe de la Belgique

Pour la Belgique, vous pouvez rapidement voir que cela n’a absolument rien à voir. En attaque, place aux très redoutables Mertens et Lukaku, épaulés à merveille au milieu de terrain avec De Bruyne en encore Nainggolan. La défense n’est pas en reste avec les présences de Kompany, Aldeweirled ou encore Courtois. Sur le papier, il n’y a pas photo donc, la Belgique part favorite de très loin.

L’opposition sur FIFA 18

Avant toute chose, sachez que l’équipe Tunisie n’est malheureusement pas jouable en tant que telle sur FIFA 18. De ce fait, nous avons décidé de transférer momentanément tous les joueurs tunisiens dans le club d’Aalborg pour nos affrontements, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Pour ce qui est de notre match, les choses n’ont pas tardé à se décanter côté belge. En effet et dès la 18e minute de jeu, Lukaku est parti tout seul du milieu de terrain sur une contre-attaque pour aller ouvrir le score. Peu après la reprise, à la 50e minute plus précisément, il ira mettre un coup de tête sur un très bon corner de De Bruyne, doublant la mise. L’addition aura pu être plus sévère pour la Tunisie, mais Ben Mustapha est arrivé a arrêté un penalty d’Hazard à la 80e minute. Sur l’action qui suit, c’est Ben Khalfallah qui réduit la marque pour son pays d’une superbe frappe décroisée, redonnant un léger espoir aux siens. Mais dans les arrêts de jeu, c’est Dembélé, rentré sur le terrain 10 minutes plus tôt qui va finalement mettre le troisième but belge.

La Tunisie n’aura pas démérité et est même passé près de l’égalisation en fin de match, avant de craquer. Lukaku est élu homme du match, grâce à ses 2 buts, sur ses 3 frappes de la rencontre.