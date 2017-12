Coupe du Monde 2018 : On a opposé le Maroc au Portugal sur FIFA18

Troisième équipe africaine à participer à la Coupe du Monde : le Maroc.

Après avoir pensé en revue le groupe de l’Egypte et celui de la Tunisie, on passe au groupe du Maroc, qui a fort à faire. Ces derniers sont en effet tombés avec le Portugal, l’Espagne et l’Iran. On commence nos oppositions avec un gros client, le champion d’Europe en titre : le Portugal.

L’équipe du Maroc

Sur le papier, le Maroc aligne une équipe plus que correcte. Derrière une attaque plus que sympathique, on retrouve un milieu composé entre autre de Ziyech, mais surtout Belhanda. Le meilleur joueur de l’équipe, Benatia, aura la lourde de tâche d’être le dernier rempart, au milieu d’une défense pas forcément tranchante et d’un gardien plus que moyen.

L’équipe du Portugal

Côté portugais, force est de constater que l’équipe est beaucoup plus forte sur le papier. Menée par CR7, l’équipe aligne de grosses pointures comme Quaresma, Pereira ou encore Pepe en défense. Seul réel point faible : la doublette Antunes/Fonte derrière.

L’opposition sur FIFA 18

Petite précision avant la rencontre sur FIFA 18 : le Maroc n’étant (comme la Tunisie) pas disponible en tant qu’équipe nationale sur FIFA 18, nous avons transféré tous les joueurs à Ascoli pour les différentes rencontres.

Une fois le match débuté, les choses ont assez mal commencé pour le Maroc. Sur l’action qui a suivi l’engagement, CR7 a directement débordé sur le côté gauche avant d’adresser un centre au millimètre à Bernardo Silva. Le Portugal ouvre donc le score dès la 2e minute. Les choses font ensuite se calmer, se réveillant légèrement avec une frappe (molle) de Ziyech sur le gardien à la 30e minute. A la 36e minute, Fonte va commettre la seule faute du match.. et concéder un penalty. CR7 ne tremblera pas et doublera la mise pour le Portugal. La deuxième mi-temps débutera sur les mêmes bases que la première et à la 64e minute, Ronaldo inscrira un doublé, permettant au Portugal de mener 3-0. Le match se terminera à vrai dire à ce moment-là, plus rien ne se passant dans les 25 dernières minutes.

Le Portugal a fait preuve d’un réalisme assez violent. Trois tirs cadrés dans le match, trois buts. Le Maroc n’a en réalité rien pu faire dans ce match, avec la seule frappe cadrée de Ziyech. Malheureusement pour l’équipe, Benatia qui aurait pu faire la différence, se troue sur le premier but de Silva, et n’est pas arrivé à faire la différence sur les corners.