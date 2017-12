Coupe du Monde 2018 : On a opposé le Maroc à l'Espagne sur FIFA18

Après le Portugal, on oppose le Maroc à l'autre gros morceau de ce groupe : l'Espagne.

Après une violente correction contre le Portugal, il est l’heure d’opposer l’équipe du Maroc à l’équipe d’Espagne sur FIFA 18.

L’équipe du Maroc

On aligne la même équipe que lors du match contre le Portugal. Ziyech ayant été le seul joueur au-dessus du lot côté marocain lors du premier match, on espère que Belhanda et Benatia seront plus efficaces sur cette deuxième rencontre.

L’équipe d’Espagne

Comme vous pouvez le voir, l’équipe d’Espagne fait très peur sur le papier. L’attaque est redoutable (malgré un manque de vitesse pour les ailiers), le milieu est plus que solide, et la défense n’est bien sûr pas en reste, avec un très grand De Gea au goal. Sur le papier, l’Espagne part donc plus que favorite.

L’opposition sur FIFA 18

Rappel : le Maroc n’étant (comme la Tunisie) pas disponible en tant qu’équipe nationale sur FIFA 18, nous avons transféré tous les joueurs à Ascoli pour les différentes rencontres.

L’Espagne ne perdra pas de temps pour entrer dans son match. Dès la 6e minute de jeu, Isco trouvera le poteau sur une très belle frappe de plus de 20 mètres. De l’autre côté, il faudra attendre la barre des 40 minutes pour voir Belhanda déclencher la première frappe marocain du match, arrêtée sans mal par De Gea. Juste avant la mi-temps c’est Morata qui trouvera le cadre pour la première fois du match pour l’Espagne. Sans réussite.

Au retour des vestiaires, l’Espagne continue de garder le ballon en faisant le jeu. Morata va trouver le poteau et Asensio fraichement entré en jeu va frapper 2 fois en quelques minutes, hors cadre. La surprise viendra du Maroc qui suite à un corner bien tirer, va ouvrir le score grâce à un Benatia complètement seul au second poteau. Il ne faudra cependant pas attendre l’Espagne trop longtemps pour réagir : frappe croisée de Morata à la 65e pour égaliser. L’Espagne va obtenir un penalty quelques minutes plus tard, pour une grosse faute de Ziyech dans la surface. David Silva va cependant complètement se trouer, envoyant la balle à plus d’un mètre au dessus de la transversale. Pendant le dernier quart d’heure, le match va changer de visage et c’est le Maroc qui mettra le pied sur le ballon. A la 88e minute, Belhanda va obtenir un très bon coup-franc qu’il va tirer lui même. Au lieu de tirer directement au but, il va décaler Boufal en profondeur qui ira tromper De Gea d’une grosse frappe dans la lucarne à 10 mètres. Le Maroc mène donc 2-1 et se fera une dernière frayeur dans les arrêts de jeu avec une tête de Ramos qui trouvera le poteau.

Avec seulement 40% de possession, le Maroc est arrivé à faire preuve de réaliser malgré de très bons Iniesta ou encore Morata en face, ou encore une belle rigueur du côté des passes. Sur les 11 frappes, seules 2 ont été cadré pour l’Espagne, dont ce penalty qui aurait pu tout changer. Côté marocain, 5 frappes dont 3 cadrés, et surtout 2 buts.