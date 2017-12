Coupe du Monde 2018 : On a opposé l'Egypte à l'Uruguay sur FIFA18

Après avoir simulé la rencontre entre l’Egypte et la Russie sur FIFA 18, on passe au concurrent le plus sérieux dans ce Groupe : l’Uruguay. Avec des joueurs comme Cavani, Suarez ou encore Godin, l’équipe d’Amérique du Sud a de très grandes chances de finir première de son groupe l’été prochain. Que donne le match entre ces derniers et l’Egypte ? Réponse de suite !

L’équipe de l’Egypte

Vous commencez à connaitre l’équipe d’Egypte maintenant, avec les valeurs sûres que sont Salah, Hassan ou encore Elneny sur FIFA 18. Comme on a pu le voir contre la Russie, la défense pose malheureusement quelques problèmes.

L’équipe de l’Uruguay

Pour l’Uruguay, vous pouvez rapidement voir que cela n’a absolument rien à voir. Devant, Suarez et Cavani risquent de faire très très mal et même derrière, avec les présences de Godin ou encore Gimenez, l’équipe américaine semble plus que solide.

L’opposition sur FIFA 18

Contre toute attente, l’Egypte a plus que bien résisté contre l’ogre uruguayen. Avant une égalité parfaite au niveau des tirs (totaux et cadrés), l’Egypte a su se montrer dangereuse et a même touché le poteau deux fois, via Salah. Néanmoins et en début de deuxième mi-temps, l’Uruguay a marqué via l’intermédiaire de Godin sur corner, se contentant ensuite de gérer le score jusqu’à la fin du match.