Coupe du Monde 2018 : On a opposé l'Egypte à l'Arabie Saoudite sur FIFA18

Après avoir simulé la rencontre entre l’Egypte et la Russie sur FIFA 18 et la rencontre entre l’Egypte et l’Uruguay, on passe à l’équipe la plus faible de ce groupe : l’Arabie Saoudite. Après deux défaites lors de nos simulations de matchs sur FIFA 18, il est l’heure de voir si la logique sur le papier va être respectée !

L’équipe de l’Egypte

Pas besoin de vous représenter l’équipe d’Egypte en profondeur une troisième fois. Il faut simplement garder en tête que c’est très solide devant, mais que derrière, c’est plus que friable.

L’équipe de l’Arabie Saoudite

Côté Arabie Saoudite et en gardant à l’esprit que plus les joueurs sont proches de la note 100, meilleurs ils sont, on remarque clairement que l’équipe, en tous cas sur le papier, ne fait pas le poids. Avec un niveau global relativement homogène (pas de grosse force ou de grosse faiblesse), l’Arabie Saoudite ne semble pas vraiment posséder LE joueur qui pourrait faire basculer la rencontre.

L’opposition sur FIFA 18

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Egypte n’a pas perdu de temps et a décidé de mettre toutes ses chances de son côté. Les trois premières frappes du match ont été cadrées côté égyptien.. pour deux buts. Salah a ouvert le score à la 8e minute de la tête, avant de doubler la mise sur pénalty à la 21e minute. Peu après la reprise, l’Arabie Saoudite va réduire l’écart sur coup-franc, avant que Ghazal ne marque pour l’Egypte à la 85e minute, sur la seule frappe cadrée de la deuxième mi-temps.

Mo Salah a été élu homme du match avec une note de 9,1 sur 10 (5 Tirs, 2 Buts).