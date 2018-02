Coupe du Monde 2018 : L'Equipe Type du Groupe F sur FIFA 18

Aujourd’hui, nous vous proposons notre Equipe Type du Groupe F de la prochaine coupe du monde de football, sur FIFA 18.

Petite précision : nous avons fait en sorte de prendre au moins UN joueur de chaque pays. L’équipe type proposée ne sera donc pas la meilleure des meilleures sur le papier, mais laisser complètement un pays de côté aura un peu fossé le principe.

L’équipe type du Groupe F

Pour rappel, le groupe F est composé de l’Allemagne, du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud. Comme vous pouvez vous en douter, notre équipe type sera composé d’énormément de joueurs allemands, mais les autres nations ne sont pas à sous-estimer.

Au niveau de la formation choisie pour l’équipe type de ce groupe F, nous sommes partis sur un 4-3-3 à plat. Au niveau de notre attaque, trois pays sont directement représentés avec les présences de Son à gauche, Werner dans l’axe et Lozano sur la droite. Le mot d’ordre sera vitesse pour nos trois joueurs capable de déposer beaucoup d’adversaires sur place. Très à l’aise sur leur pied faible, notre trio pourra également répondre à beaucoup de problématiques. Notre milieux de terrain sera composé de deux légendes allemandes, Özil et Kroos, ainsi que du Suédois Forsberg. Des joueurs qui seront très justes au niveau de leur placement et qui ont une qualité de passe très élevée, pouvant donc facilement lancer les attaquants rapides en profondeur. Pour notre défense, place à trois joueurs allemands (encore oui), épaulés par le Suédois Granqvist. Afin de ne pas écarter Boateng de l’équipe, nous l’avons exceptionnellement aligné sur le côté gauche, ce dernier ayant quand même une vitesse non-négligeable. De l’autre côté, nous allons avoir droit au puissant Hummels, épaulés par Kimmich sur la droite, capable de fulgurances offensives. Au but, on retrouve bien évidemment Manuel Neuer, qui devrait être présent au prochain mondial, malgré sa blessure qui traîne.

Sur le papier, une équipe très complète plus qu’efficace devant, polyvalente au milieu et solide derrière.