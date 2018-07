Coupe du Monde – Quart de finale : La Croatie écarte la Russie et rejoint l’Angleterre en demi-finale

La Croatie a dû passer par les tirs au but pour se défaire de la Russie, ce samedi en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 (2-2, 3-4 TAB). Les Vatreni se hissent donc dans le dernier carré de la compétition, où ils croiseront la route de l’Angleterre.

Le debrief

Elle attendait cela depuis vingt ans. Demi-finaliste surprise en 1998, la Croatie va retrouver le dernier carré d’une Coupe du Monde mercredi prochain, à Moscou. Les Vatreni étaient favoris du quart de finale qui les opposait à la Russie. Mais comme au tour précédent, les protégés de Zlatko Dalic ont dû attendre les tirs au but pour faire la différence (2-2, 3-4 TAB). D’emblée, les deux équipes ont montré qu’elles avaient l’intention de prendre des risques. Le début de rencontre a ainsi été plutôt animé, malgré un faible nombre d’occasions et un déchet technique évident de part et d’autre. De déchet, il n’y en a cependant pas eu la moindre once dans la magnifique frappe de Denis Cheryshev, qui a ouvert le score de fort belle manière (30eme). Les supporters russes n’ont toutefois pas réellement eu le temps de s’enflammer puisqu’Andrej Kramaric a égalisé une dizaine de minutes plus tard (39eme).

Les Croates ont essayé d’appuyer sur l’accélérateur au cours de la deuxième période, ce qu’ils ont très bien su faire lorsque Luka Modric a été replacé derrière l’attaquant de pointe. Cela s’est néanmoins avéré insuffisant pour faire plier la valeureuse arrière-garde de la Sbornaya, sauvée par le poteau sur une frappe d’Ivan Perisic (60eme). La sélection au damier a finalement pris les devants pendant les prolongations, grâce à Domagoj Vida (101eme). Éreintés, les Russes semblaient condamnés à rendre les armes. Mario Fernandes n’était pas de cet avis. Le latéral d’origine brésilienne a remis les compteurs au même niveau d’une tête imparable (115eme), propulsant les deux formations vers une indécise séance de tirs au but. Et, à ce petit jeu, c’est la Croatie qui a eu le dernier mot. Ivan Rakitic et ses coéquipiers poursuivent donc leur route et obtiennent le droit de défier l’Angleterre en demi-finale. La Russie, quant à elle, peut quitter la compétition la tête haute.

Le film du match

6eme minute

Première occasion pour la Croatie ! Ante Rebic parvient à déclencher un tir dans la surface en dépit de sa position excentrée. Igor Akinfeev éloigne le danger !

31eme minute (1-0)

La Russie ouvre le score ! Après un une-deux avec Artyom Dzyuba aux 25 mètres, Denis Cheryshev tente une frappe du pied gauche. Le ballon se loge dans la lucarne de Danijel Subasic ! Quel but superbe !

39eme minute (1-1)

La Croatie égalise ! Servi sur le côté gauche, Mario Mandzukic profite de l’espace qui lui est laissé pour s’infiltrer dans la surface. Le Turinois centre ensuite vers Andrej Kramaric, dont la tête fait mouche !

60eme minute

Quelle énorme occasion pour les Croates ! Igor Akinfeev rate sa sortie sur un long centre d’Ivan Strinic suivi d’une remise dans l’axe d’Andrej Kramaric. Les Russes n’arrivent pas à se dégager et le ballon se retrouve dans les pieds d’Ivan Perisic, qui prend le temps de contrôler avant de frapper. Son tir heurte le poteau !

90eme+4 minute

Excentré sur le côté droit, Fyodor Smolov décoche une frappe puissante. Danijel Subasic repousse des deux poings !

101eme minute (1-2)

La Croatie prend l’avantage ! Domagoj Vida reprend de la tête un corner frappé par Luka Modric. Igor Akinfeev reste sans réaction et voit le ballon terminer sa course au fond des filets !

112eme minute

Sur un corner russe, Danijel Subasic s’impose dans les airs. Le ballon file vers Daler Kuzyaev, dont le tir est capté par le portier monégasque !

115eme minute (2-2)

La Sbornaya égalise ! Sur coup-franc, Alan Dzagoev distille un centre parfait. De la tête, Mario Fernandes place le ballon hors de portée de Danijel Subasic !

Tops et flops



TOP 3

Quand il évolue à ce niveau-là, Luka MODRIC est injouable. Plutôt timide pendant une heure, le capitaine croate a en revanche été rayonnant dès que Zlatko Dalic l’a replacé à un poste de numéro 10. Des courses tranchantes, des passes millimétrées, une activité incessante… et un corner parfaitement tiré à destination de Domagoj Vida, qui a expédié le ballon au fond des filets (101eme). Son tir au but a été transformé avec beaucoup de réussite.

Il y aura peut-être un avant et un après Coupe du Monde 2018 dans la carrière de Denis CHERYSHEV. Si discret en club, le joueur de Villarreal a en tout cas été étincelant durant la compétition planétaire. Face à la Croatie, l’ailier russe s’est montré disponible et a fait preuve de justesse dans ses transmissions. Il a surtout inscrit son quatrième but du tournoi d’une frappe superbe. Un nouveau chef d’oeuvre qui s’ajoute à ceux réalisés contre l’Arabie Saoudite (5-0).

Contre le Danemark, Danijel SUBASIC avait repoussé trois tirs au but adverses. Cette fois, le portier de l’AS Monaco n’a détourné que la tentative de Fyodor Smolov. Suffisant pour être décisif, et ce d’autant plus qu’il s’était déjà signalé par plusieurs arrêts importants au cours des 120 minutes de jeu.



FLOP 3

Touché, Yuri Zhirkov n’a pas pris place dans le onze de départ de Stanislav Cherchesov. Son remplaçant, Fyodor KUDRYASHOV, n’a pas été franchement irréprochable. Le latéral du Rubin Kazan a laissé beaucoup d’espaces dans son couloir gauche, permettant notamment à Sime Vrsaljko de multiplier les montées.

Match frustrant pour Ivan PERISIC. L’ex-Brugeois n’a pas réussi à se mettre en évidence au cours des quarante-cinq premières minutes. Il a ensuite eu une occasion en or lors du second acte… mais sa frappe a terminé sa course sur le poteau (60eme). Remplacé dans la foulée par Marcelo Brozovic (63eme).

Censé être le leader de l’attaque russe, Fyodor SMOLOV quitte donc le Mondial sans avoir inscrit le moindre but. Dépassé par Artyom Dzyuba dans la hiérarchie, l’avant-centre de Krasnodar n’a pas réalisé une entrée en jeu spécialement marquante. Pire : il a totalement loupé son tir au but, sa panenka guère convaincante ayant été stoppée par Danijel Subasic.

Monsieur l’arbitre au rapport

Pas grand chose à dire concernant l’arbitrage de M.Ricci. L’homme en noir a parfaitement maîtrisé son match et n’a pas pris de décision potentiellement sujette à débats.

La feuille de match

COUPE DU MONDE (Quart de finale) / RUSSIE – CROATIE : 2-2 (3-4 TAB)

Stade Fisht (44 287 spectateurs)

Pelouse en bon état

Arbitre : M.Ricci (Brésil / 7)

Buts : Cheryshev (31eme), Mario Fernandes (115eme) pour la Russie – Kramaric (39eme), Vida (101eme) pour la Croatie

Avertissements : Gazinsky (109eme) pour la Russie – Lovren (35eme), Strinic (38eme), Vida (101eme), Pivaric (114eme) pour la Croatie

Expulsion : Aucune



Russie

Akinfeev (cap) (5) – Mario Fernandes (5), Kutepov (5), Ignashevich (5), Kudryashov (5) – Zobnin (6), Kuzyaev (5) – Samedov (5) puis Erokhin (54eme), Golovin (6) puis Dzagoev (103eme), Cheryshev (7) puis Smolov (67eme) – Dzyuba (6) puis Gazinsky (79eme)

N’ont pas participé : Lunyov (g), Gabulov (g), Semenov, Granat, Al.Miranchuk, An.Miranchuk, Zhirkov, Smolnikov

Sélectionneur : S.Cherchesov



Croatie

Subasic (7) – Vrsaljko (6) puis Corluka (97eme), Lovren (5), Vida (6), Strinic (5) puis Pivaric (74eme) – Rakitic (5), Modric (cap) (7) – Rebic (6), Kramaric (6) puis Kovacic (88eme), Perisic (4) puis Brozovic (63eme) – Mandzukic (5)

N’ont pas participé : Livakovic (g), Kalinic (g), Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, Badelj, Pjaca

Sélectionneur : Z.Dalic