Coupe du Monde des clubs - Real Madrid : Le retour possible de la BBC !

Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo pourraient rejouer ensemble lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Gremio. Une reconstitution de la BBC qui arrive à point nommé pour les Madrilènes en quête de stabilité et continuité.

Il a été le sauveur des Merengue lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs en inscrivant le but de la victoire pour le Real Madrid contre Al Jazira (1-2). Bale se lance à la reconquête de son équipe, lui qui enchaîne les blessures depuis des mois voire des années. Des contretemps qui empêchent Zidane de pouvoir compter sur son arsenal offensif. Mais les choses pourraient changer d’ici peu. La BBC pourrait faire son grand retour pour la finale du Mondial des clubs, 237 jours après. La dernière fois que le trio vedette du Real était réuni, c’était lors du Clasico au Santiago Bernabeu, le 23 avril dernier. Un choix calculé pour Zidane qui souhaiterait évaluer de nouveau l’impact que pourrait avoir la BBC sur le terrain afin de retrouver les sommets. Le Real a dû mal à se mettre en route en Liga, 4eme du championnat espagnol à 8 points de son grand rival barcelonais. Le retour de l’international gallois a en tout cas été réclamé par Cristiano Ronaldo. « Ça me plait de voir que l’équipe est au complet, pas seulement avec Karim et Gaz (ndlr : le surnom de Gareth Bale). C’est bien qu’il n’y ait pas de blessés, c’est un bon signal, ça prouve que l’équipe va bien. Ce serait génial de revoir la BBC jouer ensemble. », a déclaré le Portugais au moment de recevoir son 5eme Ballon d’Or. Réponse vendredi contre le Grémio.