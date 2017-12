Coupe du Monde des clubs : Les joueurs du Real protestent contre le VAR

La technologie du VAR n'a pas terminé de faire parler d'elle. Lors de la demi-finale du Mondial des clubs, le Real Madrid a fait les frais de l'assistance vidéo provoquant la colère des Merengue.

Le VAR continue de faire polémique. Alors que La Liga a décidé de se doter de l’assistance vidéo pour la saison prochaine, les joueurs du Real Madrid sont déjà réticents à l’idée de l’accueillir au sein du championnat espagnol. Lors de la demi-finale du Mondial des clubs, face à Al-Jazira (1-2), le premier but des Merengue a été annulé par l’arbitre et le VAR. Auteur de l’ouverture du score, Casemiro a en effet vu son but être refusé par Sandro Ricci, l’arbitre de la rencontre, pour un hors-jeu passif de Karim Benzema qui ne participait pourtant pas à l’action. De quoi agacer les coéquipiers de l’attaquant français. « Pour être sincère, je n’aime pas le VAR. Je pense que le football se portera mieux sans », a déclaré Gareth Bale après la rencontre. Des inquiétudes partagées par celui qui a été élu meilleur joueur de cette rencontre, Luka Modric. « Je suis un peu confus. Je ne sais pas de quelle manière le VAR va être utilisé. D’une certaine manière cela peut aider mais pour certaines décisions, cela peut créer beaucoup de désordre. Les décisions mettent trop de temps à être prises. Pour moi, Karim n’était pas hors-jeu. »