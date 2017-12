Coupe du Monde des clubs : Cristiano Ronaldo entre dans l'histoire de la compétition

En marquant contre Al-Jazira, le Madrilène Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs.

Le serial buteur a encore frappé. Cristiano Ronaldo continue de battre des records. Après avoir égalé Lionel Messi en remportant son cinquième Ballon d’Or et signé un nouveau record en Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid ne semble pas rassasié. Auteur de l’égalisation lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face à Al-Jazira (1-2), l’international portugais est entré dans l’histoire de la compétition en devenant le meilleur buteur du Mondial avec six réalisations. Il devance ainsi Lionel Messi, Luis Suarez et César Delgado, tous les trois auteurs de 5 buts en Coupe du Monde des clubs. Samedi face au Gremio Porto Alegre, CR7 pourra continuer d’écrire un peu plus sa légende.