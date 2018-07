Coupe du Monde 2018 - Russie : Les joueurs ont pris de l’ammoniac à la mi-temps contre l'Espagne et la Croatie

La presse allemande a révélé lundi que les joueurs russes avaient reniflé de l’ammoniac à plusieurs reprises pendant le Mondial afin d’avoir une meilleure activité respiratoire. Le médecin de la sélection a confirmé l’information, mais cela ne peut pas être considéré comme du dopage.

En France, on se souvient qu’un Clasico OM-PSG avait été perturbé en octobre 2005, quand une forte odeur d’ammoniac dans le vestiaire parisien au Vélodrome avait empêché les joueurs de Laurent Fournier de se préparer correctement. En cet été 201, l’ammoniac fait de nouveau son apparition dans un vestiaire de football, mais cette fois à la Coupe du Monde en Russie. La presse allemande (Süddeutsche Zietung et Bild) a en effet révélé que les joueurs de l’équipe russe avaient volontairement respiré un coton imbibé d’ammoniac à la mi-temps de leur huitième de finale de Coupe du Monde contre l’Espagne (victoire 1-1, 4-3 tab) et de leur quart de finale contre la Croatie (défaite 2-2, 3-4 tab). Le but : stimuler l’activité respiratoire pour permettre une meilleure oxygénation du sang.

L’ammoniac n’est pas un produit interdit

Le médecin de la Sbornaya a confirmé cette information ce lundi : « Nous parlons de l’ammoniac liquide classique utilisé dans le sport mondial depuis de nombreuses années et par de nombreux pays ». Cette drôle de pratique ne peut pas être considérée comme dopante puisque l’ammoniac ne figure pas sur la liste des produits interdits. Mais alors que de nombreux sportifs russes ont été privés des derniers Jeux Olympiques d’hiver et de diverses compétitions internationales ces deux dernières années en raison d’un dopage d’état, et que beaucoup d’observateurs se sont interrogés sur la capacité des joueurs russes à enchaîner les kilomètres pendant ce Mondial (625km parcourus, contre 580 pour la Croatie, qui a également disputé deux prolongations, par exemple), voila une information qui va encore faire jaser…