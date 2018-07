Coupe du Monde 2018 – Pologne : Jerzy Brzeczk est le nouveau sélectionneur

La Fédération polonaise de football a officialisé l’arrivée de Jerzeg Brzeczk sur le banc de la sélection. L’ancien coach de Wisla Plock remplace Adam Nawalka, renvoyé après le Mondial raté.

La Pologne tient enfin son nouveau sélectionneur et il se nomme Jerzeg Brzeczk. Ce dernier a été médaillé d’argent aux Jeux de Barcelone en 92 avant d’être international (42 sélections) et a été intronisé à la tête de la sélection polonaise ce jeudi. Il prend la suite d’Adam Nawalka qui n’avait pas survécu au Mondial catastrophique des Polonais en Russie. Placés dans le groupe H avec la Colombie, le Japon et le Sénégal, les coéquipiers de Robert Lewandowski avaient quitté la compétition avec seulement trois points, acquis lors du dernier match de poule contre des Japonais presque qualifiés. Brzeczk (47 ans) aura pour mission de relancer une sélection qui stagne et de lui donner un second souffle avec l’incorporation de jeunes.