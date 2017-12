Coupe du Monde 2018 - Pérou : Paolo Guerrero sera finalement disponible

Initialement suspendu par la FIFA, Paolo Guerrero pourrait finalement participer à la Coupe du Monde 2018 avec le Pérou. Et donc affronter l’équipe de France.

La semaine dernière, Paolo Guerrero apprenait que son rêve de disputer une Coupe du Monde s’envolait. Pour un contrôle antidopage positif à un métabolite de cocaïne le 5 octobre dernier, l’attaquant du Pérou avait été suspendu un an par la FIFA. Mais comme l’espérait sa Fédération, l’ancien joueur du Bayern Munich a vu sa sanction réduite en appel mercredi soir. De un an, la suspension est passée à six mois. Du coup, Paolo Guerrero pourrait participer au Mondial en Russie en juin prochain. Et donc affronter l’équipe de France, son deuxième adversaire en phase de groupes. La défense du joueur ne compte pas s’arrêter là. Elle va faire appel devant Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour l’acquittement total.