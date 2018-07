Coupe du Monde 2018 - Mauvais perdants, les Belges ?

Après leur défaite en demi-finale de la Coupe du Monde, les joueurs belges se sont montrés très critiques à l’égard de l’équipe de France et de son jeu très défensif.

Meilleure attaque de la Coupe du Monde avant les demi-finales, la Belgique s’y voyait peut-être déjà. Elle pouvait, avec son impressionnant potentiel offensif emmené par un Eden Hazard encore énorme mardi soir. Mais contre la France, les Diables rouges sont tombés sur un os. Un os qui leur a laissé un goût très amer en bouche. Plusieurs joueurs ont même été très critiques à l’égard du jeu déployé par les Bleus après la rencontre. « La France n’a pas joué, a lâché Thibaut Courtois sur la RTBF. Elle a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. Elle a joué en contre-attaque avec Kylian Mbappé qui est très rapide. La frustration est là car on perd contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui ne joue pas mais qui défend. C’est dommage pour le football que la Belgique n’ait pas gagné. »

Hazard : « Je préfère perdre avec ce jeu que gagner avec celui de la France »

Même constat du côté d’Eden Hazard, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad : « Je préfère perdre avec le jeu de cette Belgique que gagner avec celui de cette équipe de France », a osé le capitaine de la Belgique. « Je suis énormément déçu car la France repart avec toute la joie alors qu’elle n’a pas mieux joué que nous. La nation qui sera championne du monde ne sera pas nécessairement plus forte que la nôtre », a lui résumé Vincent Kompany face aux journalistes avant de quitter le stade de Saint-Pétersbourg.

Pogba : « Le football ce n’est pas toujours l’attaque »

Mis au courant des critiques de leurs adversaires, les Bleus ont assumé leur choix tactique de laisser le ballon à la Belgique. « Dans le foot, il n y a pas une seule manière de jouer », a soufflé avec dépit Hugo Lloris. « Le football ce n’est pas toujours l’attaque. Le football se joue sur des détails, et aujourd’hui on a été bons là-dessus », a ajouté Paul Pogba. Kylian Mbappé, pas avare d’efforts défensifs face aux Diables rouges, a lui aussi salué le comportement de l’équipe de France. « Il faut s’adapter aux situations, on ne peut pas toujours faire ce qu’on veut, surtout contre des équipes comme cela. On a souffert, mais on a souffert ensemble », a apprécié le joueur du PSG. C’est aussi ensemble qu’ils joueront la finale de la Coupe du Monde dimanche. N’en déplaise à certains joueurs belges.