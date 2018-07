Coupe du Monde 2018 : La FIFA demande aux réalisateurs d’arrêter les gros plans sur les supportrices

Présent lors d’une conférence de presse ce jeudi, le directeur de la diversité de la FIFA, Federico Addiechi a déclaré avoir demandé aux diffuseurs et aux agences photos d’éviter les gros plans sur les supportrices pendant les matchs.

Si pour certains la Coupe du Monde était également l’occasion d’admirer les femmes les plus sexy en provenance des quatre coins du monde, malheureusement pour eux, ce ne sera désormais plus le cas. Ce jeudi, Federico Addiechi, le responsable diversité de la FIFA, a tenu à s’exprimer à propos des gros plans sur les supportrices pendant les matchs de Coupe du Monde. La FIFA a confirmé avoir demandé aux diffuseurs TV et aux agences photos de limiter les clichés et les gros plans sur les supportrices présentes dans les stades. « Ce sera l’un de nos axes de développement, c’est normal. Nous avons étudié les images et ce sexisme était assez flagrant. » a déclaré Addiechi ce jeudi. Un changement effectué afin de lutter contre le sexisme et l’homophobie et ainsi d’embellir l’image du football auprès du grand public.