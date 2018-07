Coupe du Monde 2018 – France - Croatie : Nestor Pitana au sifflet de la finale

L’arbitre argentin Nestor Pitana a été désigné par la FIFA pour diriger la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, dimanche (17h). Les Bleus avaient déjà croisé sa route lors de leur quart de finale contre l’Uruguay (2-0).

Si les Bleus sont superstitieux, voilà une bonne nouvelle pour eux. Dimanche (17h), Didier Deschamps et sa bande recroiseront la route de Nestor Pitana en finale de la Coupe du Monde, contre la Croatie. L’arbitre argentin sera en effet au sifflet de ce match pour le titre mondial… et avait déjà dirigé la rencontre entre la France et l’Uruguay en quarts de finale (2-0). De bons souvenirs, donc, pour Antoine Griezmann et ses coéquipiers. A l’exception peut-être de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, avertis par un Pitana à qui il en faut beaucoup pour dégainer.