Officiel : Fernando Hierro n'est plus le sélectionneur de l'Espagne !

Une semaine après l’élimination brutale en huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre la Russie, la Fédération espagnole a annoncé que Fernando Hierro n’était plus le sélectionneur de la Roja.

Quatre matchs et puis s’en va. L’intérimaire de Fernando Hierro n’aura duré que 4 matchs à la tête de la Roja. Propulsé sélectionneur de l’Espagne après l’affaire Lopetegui et le limogeage du nouvel entraîneur du Real Madrid, Hierro n’a pas permis à la sélection de retrouver l’aura qui était la sienne entre 2008 et 2012 malgré une première place dans la poule B devant le Portugal. L’élimination en huitièmes de finale contre la Russie a sonné la fin du parcours pour les coéquipiers d’Andrés Iniesta et son coach. Dimanche matin, la fédération espagnole a publié un communiqué où elle fait part de sa décision de mettre un terme à la collaboration. « La Fédération royale espagnole de football et Fernando Hierro ont mis fin à leur relation une fois la participation de l’Espagne à la Coupe du monde en Russie terminée »

Quique Sanchez Flores en pole

Directeur sportif de la Fédération avant de prendre en urgence le poste de sélectionneur, Fernando Hierro ne reviendra pas non plus à ses anciennes obligations puisqu’il a « refusé de retrouver son poste pour chercher de nouveaux horizons et relever de nouveaux défis professionnels. » L’ancien défenseur du Real officiellement parti, il reste maintenant à la RFEF de nommer son successeur. Parmi les noms avancés, on retrouve Quique Sanchez Flores, qui aurait les faveurs des dirigeants ibériques, Luis Enrique ou encore Michel, l’ancien coach de l’OM. D’autres entraîneurs au pedigree imposants sont également cités par la presse espagnole mais sont déjà sous contrat ailleurs : Roberto Martinez (Belgique), Rafael Benitez (Newcastle) et même Unai Emery (Arsenal).