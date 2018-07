Coupe du Monde 2018 - Croatie : Un membre du staff exclu pour son soutien à l’Ukraine

Ognjen Vukojevic, analyste au sein de la sélection croate, a été exclu de la Coupe du Monde par la Fédération Croate (HNS) après avoir publié une vidéo polémique dans laquelle il dédiait à l’Ukraine la qualification en demi-finale remportée contre la Russie.

La Croatie a enregistré ce lundi sa deuxième exclusion au sein de sa sélection depuis le début de la Coupe du Monde. Après Nikola Kalinic en début de tournoi, Ognjen Vukojevi a quitté à son tour la Vatreni des suites d’une polémique survenue quelques heures après la qualification en demi-finale. Suite à la victoire de la Croatie face à la Russie samedi soir (2-2, 4-3 TAB), l’ex-joueur du Dynamo Kiev a tenu à dédier la victoire croate à son ancien club et au peuple ukrainien à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : « Cette victoire est pour le Dynamo et l’Ukraine. Allez Croatie ! » Seulement, dans cette vidéo, c’est surtout le défenseur croate et buteur contre la Croatie, Domagoj Vida qui a alimenté la polémique en criant « Gloire à l’Ukraine ! », un slogan révolutionnaire et pro-ukrainien.

Domagoj Vida également sanctionné ?

Certains Russes ont vécu cela comme un manque de respect et une forme de provocation envers leur pays. La Fédération s’est d’ailleurs excusée à travers un communiqué : « La Fédération croate s’excuse auprès du public russe pour les actions d’un membre de sa délégation. (…) Ognjen Vukojevic et Domagoj Vida s’excusent également pour leurs déclarations, qui n’avaient pas pour but d’avoir des connotations politiques ». Pourtant, aucune sanction n’a été annoncé par la Fédération à l’encontre de Vida, mais la FIFA lui a adressé un avertissement pour ce message. De son côté, le défenseur du Besiktas a déclaré que ses propos « étaient juste une blague ». A moins renversement de situation de dernière minute, il devrait être titulaire mercredi, pour la demi-finale face à l’Angleterre (20h00).

Sam ZEMOUR

