Coupe du Monde 2018 - Croatie : « Gloire à l’Ukraine » : Vida averti par la FIFA

Après la qualification de la Croatie pour les demi-finales de la Coupe du Monde, le défenseur Domagoj Vida a crié « Gloire à l’Ukraine ». Ce qui n’a pas plus à la FIFA, qui a décidé de l'avertir.

La politique n’a pas sa place à la Coupe du Monde de football, et la FIFA a tenu à le faire savoir en avertissant Domagoj Vida. Samedi soir, après la qualification de la Croatie pour les demi-finales du Mondial aux dépens de la Russie, le défenseur de 29 ans s’est filmé aux côtés de l’ancien international Ognjen Vukojevic. Il a crié « Gloire à l’Ukraine ! », pendant que son acolyte ajoutait : « Cette victoire est pour le Dynamo et pour l’Ukraine. Allez la Croatie ! ». Cette vidéo, volontairement ou pas, s’est retrouvée sur Youtube et la FIFA a décidé d’adresser un avertissement au défenseur croate de Besiktas, passé par le Dynamo Kiev (où il a joué avec Vukojevic) de 2013 à 2018 , une période marquée par de vives tensions entre la Russie et l’Ukraine.

Vida : « C’était une blague »

« Nous serons en mesure de mieux commenter la situation après avoir évalué toutes les informations disponibles », a écrit la FIFA dans un communiqué. Avant que Vida, auteur du but du 2-1 contre la Russie samedi à Sotchi, ne se défende dans les colonnes du journal russe Sport Express : « Il n’y a pas de politique dans le football. C’était une blague pour mes amis du Dynamo Kiev. J’adore le peuple russe et le peuple ukrainien ». « Gloire à l’Ukraine ! » était pourtant le cri de ralliement des nationalistes et anti-Russes lors du coup d’Etat de Maïdan en février 2014, qui avait fait près de 100 morts dans le centre de Kiev. Ce n’est pas la première fois que la politique fait irruption lors de ce Mondial 2018, puisque la FIFA avait infligé une amende aux Suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, pour avoir mimé l’aigle du drapeau albanais après avoir marqué contre la Serbie.