Coupe du Monde 2018 - Cherchesov : « La Russe entière aime notre équipe »

Le sélectionneur de l’équipe de Russie Stanislav Cherchesov s’est dit très fier de ses joueurs, malgré l’élimination du pays organisateur du Mondial en quarts de finale contre la Croatie.

Qualifiée de « pire équipe de Russie de l’histoire » avant le début du Mondial, la Sbornaya, 70eme au classement FIFA du 7 juin, est pourtant parvenue à déjouer les pronostics en terminant deuxième de son groupe puis en éliminant l’Espagne en huitièmes de finale aux tirs au but. L’aventure s’est finalement terminée ce samedi en quarts de finale (le meilleur résultat de son histoire en Coupe du Monde), de nouveau aux tirs au but, contre la Croatie (2-2, 3-4 tab). Malgré tout, le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov ne veut retenir que du positif de ce Mondial et s’est dit très fier de ses joueurs.

Cherchesov : « La Russie est allée plus haut que là où elle était supposée aller »

« Nous avons cru en nous-mêmes. Nous ne pouvions prouver notre valeur qu’en travaillant dur. Je pense que non seulement les gens commencent à avoir confiance en nous, mais commencent aussi à nous aimer. La Russie entière aime notre équipe. Ils savent ce que vaut l’équipe nationale. Nous espérons avoir retourné la situation. Je suis très fier de la façon dont a joué mon équipe pendant tout le tournoi. La Russie est allée plus haut que là où elle était supposée aller. C’est mieux d’être éliminé en étant fier, même si le premier but que nous avons encaissé ce soir était idiot. Nous sommes tristes mais cette Coupe du Monde a été bien organisée et nous avons été un bon pays-hôte. Je veux remercier tout le monde et aller de l’avant », a réagi le sélectionneur russe en conférence de presse. Quelques minutes plus tôt, sur le terrain, il avait refusé de répondre à une question sur le message qu’il avait adressé à ses joueurs avant les tirs au but. Un sujet visiblement tabou…