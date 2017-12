Coupe du Monde 2018 - Bleus : Un match de préparation à Lyon ?

Jean-Michel Aulas a indiqué mercredi qu’un des trois matchs de préparation de l’équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde 2018 pourrait se disputer au Groupama Stadium de Lyon.

Le programme de préparation à la Coupe du Monde 2018 de l’équipe de France se précise de jour en jour. Après l’annonce mardi par Christian Estrosi, maire Les Républicains de Nice, de la tenue d’un match amical contre l’Italie le 1er juin à l’Allianz Riviera, Jean-Michel Aulas a expliqué mercredi que Lyon était aussi sur les rangs pour accueillir une rencontre. « On a peut-être une chance d’obtenir le dernier match de l’équipe de France avant son départ en Russie, a indiqué le président de l’OL dans des propos rapportés par Le Progrès, qui fait partie du Comité exécutif de la Fédération française de football. (…) Ce serait une bonne dose de vitamines de jouer ici pour se préparer à la Coupe du monde en Russie. » Match le 9 juin, une semaine pile avant l’Australie Le match au Groupama Stadium serait programmé le 9 juin, comme souhaité par le staff de l’équipe de France, soit une semaine pile avant l’entrée en lice dans le Mondial contre l’Australie (16 juin). L’adversaire reste à déterminer, alors que le CE de la FFF doit se réunir dans une semaine pour valider les contours de la préparation des Bleus. Pour rappel, le Pérou (21 juin) et le Danemark (26 juin) seront les deux autres adversaires de la troupe de Didier Deschamps dans le groupe C au premier tour de la compétition. La Russie (25 mars) et une autre sélection qui pourrait être l’Argentine (29 mars) seront aussi au menu de l’équipe de France d’ici au coup d’envoi de la phase finale.