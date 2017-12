Coupe du Monde 2018 - Bleus : Un amical contre l’Italie en préparation

La France affrontera l’Italie en match de préparation à la Coupe du Monde 2018 le 1er juin prochain à Nice, comme l’a annoncé le maire Christian Estrosi ce mardi. Les Bleus disputeront ainsi leur troisième match à l’Allianz Riviera.

Absente de la phase finale de la Coupe du Monde 2018, l’Italie ne sera pourtant pas en vacances début juin. En effet, la Nazionale sera l’un des trois adversaires de la France dans sa préparation au Mondial. Christian Estrosi, maire Les Républicains de Nice, a annoncé ce mardi qu’un match amical opposerait les Bleus à la Squadra Azzurra le 1er juin à l’Allianz Riviera. « Nous nous sommes très vite positionnés pour accueillir un match de préparation au Mondial, a-t-il expliqué. Et ce matin (mardi) Noël Le Graët m’a téléphoné pour m’annoncer la bonne nouvelle. Nous avons de très bonnes relations avec la FFF et son président qui est sensible à la politique sportive de notre ville. Cette décision légitime un peu plus notre stade. France-Italie à Nice, c’est formidable pour les Niçois et l’image de notre cité. »

38eme match entre la France et l’Italie

L’équipe de France visitera ainsi l’Allianz Riviera pour la troisième fois de son histoire, après un nul contre le Paraguay en juin 2014 (1-1), déjà en préparation pour la Coupe du Monde, et une victoire face à l’Arménie en octobre 2015 (4-0). Ce dernier match est d’ailleurs le dernier de Karim Benzema sous le maillot bleu à ce jour, avec un doublé pour l’attaquant du Real Madrid. A noter que la France croisera l’Italie pour la 38eme fois de son histoire, la troisième dans les années 2010. Le programme des hommes de Didier Deschamps d’ici à la phase finale en Russie se précise ainsi. Ils affronteront la Russie en mars, avec une autre rencontre contre un adversaire encore à déterminer. Guy Stéphan a aussi révélé dimanche dans Téléfoot que l’équipe de France disputerait trois matchs de préparation, à partir du 28 mai, avec le dernier au plus tard le 9 juin, soit une semaine pile avant l’entrée en lice dans le Mondial contre l’Australie (16 juin à Kazan). Elle défiera ensuite le Pérou (21 juin à Ekaterinbourg) et le Danemark (26 juin à Moscou) pour les deux dernières affiches dans le groupe C.