Coupe du Monde 2018 - Bleus / Olivier Giroud : « Je n’imagine même pas la folie que ça doit être en France »

Olivier Giroud était aux anges après la qualification de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde. L’attaquant des Bleus s’est en revanche rapidement projeté sur le rendez-vous de dimanche.

Olivier Giroud, réalisez-vous ce qui a été accompli ?

On est conscients de ce qu’on a réalisé, de tout le chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui, mais il reste encore un match dimanche.

Vous et vos coéquipiers parlez beaucoup de l’Euro 2016 depuis cette qualification pour la finale…

Après la victoire en demi-finale contre l’Allemagne, on avait été un peu euphoriques, on pensait que c’était presque acquis. Je ne sais pas, mais là c’est différent. On est vraiment très heureux mais on ne réalise pas bien. On veut vraiment aller chercher cette Coupe du Monde et ne rien laisser au hasard.

Qu’est-ce qui vous satisfait le plus dans cette victoire ?

Le fait de leur avoir laissé des miettes. Le coach avait insisté là-dessus : ne rien leur laisser. On était très bien organisés, très rigoureux défensivement, à commencer par les attaquants, que ce soit Antoine (Griezmann) ou moi. On avait pour mission de bloquer Witsel et Dembélé, puis Witsel et De Bruyne. On l’a bien fait pour aider l’équipe à mieux s’organiser derrière. On a couru tout le match.

Giroud : « J’aurais pu mieux faire »

En revanche, votre compteur but reste toujours bloqué à zéro…

Offensivement, j’aurais pu être plus efficace, mais à chaque fois il manquait un petit truc. J’espère trouver le chemin des filets pour la finale pour aider l’équipe.

Est-ce que les efforts fournis défensivement se payent dans la finition ?

Non, je ne vais pas me chercher des excuses. Je suis exigeant avec moi-même, je sais quand je peux mieux faire et là j’aurais pu mieux faire. Mais par contre, ce que je n’ai pas fait dans la finition, je l’ai donné dans la générosité et dans le replacement pour aider mes partenaires à avoir plus de temps.

Les Français sont dans la rue depuis cette qualification…

Cela fait plaisir. J’avais douze ans quand la France avait été championne du monde et j’étais à fond. Je n’imagine même pas la folie que ça doit être en France. On leur donne rendez-vous le 16 juillet !

Propos recueillis par R.F., à Saint-Pétersbourg