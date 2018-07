Coupe du Monde 2018 - Bleus : L’Euro 2016 dans toutes les têtes, personne ne cède à l’euphorie après la qualification pour la finale

Dès leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde validée, les Bleus se sont tournés vers le rendez-vous de dimanche à Moscou, contre l’Angleterre ou la Croatie. Avec la volonté de ne pas céder à l’euphorie, histoire de ne pas revivre le traumatisme de l’Euro 2016.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

C’était il y a deux ans et ceux qui y étaient n’ont toujours digéré. Alors oublié, encore moins. Heureusement, depuis mardi soir, le 10 juillet est aussi une date qui rime avec bonheur et extase dans l’histoire du football français. Mais les neuf joueurs présents lors de la finale de l’Euro 2016 ont tout de suite eu une pensée pour le final raté du dernier grand tournoi qu’ils ont disputé, après avoir battu la Belgique à Saint-Pétersbourg. Il faut dire que les similitudes entre les deux parcours existent. Comme en 2016 contre l’Allemagne, les Bleus ont l’impression (à raison) d’avoir battu l’une des meilleures, sinon la meilleure, équipe de la Coupe du Monde. Et que l’adversaire qui se présentera face à eux, dimanche à Moscou, sera moins fort sur le papier. Comme le Portugal il y a deux ans.

Deschamps : « Il y a deux ans ça a été tellement douloureux… »

Didier Deschamps l’a souligné dès les premières minutes de sa conférence de presse mardi soir. « Ça pouvait paraître présomptueux d’annoncer vouloir être champion du monde. Ils se sont offerts cette possibilité mais on ne l’est encore pas. Faisons en sorte que notre destin soit le plus beau possible », a lâché le sélectionneur, avant d’évoquer la finale de l’Euro 2016 avec un mélange d’émotion et de regrets éternels. « Il y a deux ans ça été tellement douloureux (il souffle) …qu’il faut savourer. Ce n’est pas rien deux finales en deux ans. » Paul Pogba, Hugo Lloris ou encore Antoine Griezmann étaient déjà de cette funeste soirée au stade de France, colonisé pour un temps par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ils entendent bien se servir de ce douloureux souvenir pour aborder la finale du Mondial de la meilleure des manières.

Giroud : « On avait été un peu euphoriques après l’Allemagne »

« On est content. Mais il reste une étape. J’ai vécu cela à l’Euro, je ne veux pas crier victoire trop tôt. Il reste un match, je veux juste aller au bout », a prévenu Paul Pogba face aux journalistes mardi. Olivier Giroud, également présent ce 10 juillet 2016, l’a complété : « Après la victoire en demi-finale contre l’Allemagne, on avait été un peu euphoriques, on pensait que c’était presque acquis. Je ne sais pas, mais là c’est différent. On est vraiment très heureux mais on ne réalise pas bien. On veut vraiment aller chercher cette Coupe du Monde et ne rien laisser au hasard », a expliqué l’attaquant de Chelsea. « Il faut profiter de ce moment, parce qu’il y en très peu pour égaler ça dans une carrière. Mais il ne faut pas céder à l’euphorie, il y a une étape supplémentaire. Une finale, c’est toujours le match le plus difficile à jouer », a ajouté Hugo Lloris dans la foulée.

Lloris : « Ceux qui y étaient auront leur mot à dire »

Raphaël Varane n’était pas là en 2016 car blessé à un mollet, mais le défenseur du Real Madrid a lui aussi rappelé « cette expérience qu’on ne veut pas revivre ». Comment ? En ne cédant à aucune euphorie, donc, mais aussi en prenant la parole dans les prochains jours. Car le reste du groupe est jeune et les « cadres » vont devoir jouer leur rôle à fond. « Il reste très peu de joueurs de cette finale. C’est à nous de bien gérer cette pression », a tout de suite prévenu Antoine Griezmann. « Ceux qui y étaient auront leur mot à dire, a confirmé Hugo Lloris. Le groupe vit bien, on échange, les jeunes sont réceptifs et c’est important. On a l’expérience de cette mésaventure et on va tout mettre en œuvre pour mettre les avantages de notre côté pour gagner ce match. » On dit de ce groupe qu’il a grandi. C’est dimanche qu’il faudra le prouver.