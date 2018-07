Coupe du Monde 2018 - Bleus : La victoire de Didier Deschamps ? Ce sont ses joueurs qui le disent

Contesté avant le début de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a qualifié les Bleus pour leur deuxième finale en deux ans, après l’Euro 2016. Après la victoire contre la Belgique mardi (1-0), le sélectionneur a reçu une pluie d’hommages venus de ses joueurs.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

Des coups, il en a pris comme les autres. Moins rapidement, parce que ses résultats et son passé parlaient pour lui. Mais lui aussi a dû encaisser. Aujourd’hui, il peut jubiler. Il ne le dira pas clairement, mais Didier Deschamps doit se frotter les mains en repensant à toutes les critiques auxquelles il a dû faire face sur la qualité du jeu produit par son équipe. Le voilà en finale de la Coupe du Monde. Deux ans après avoir emmené les Bleus en finale de l’Euro. Et vingt ans après avoir soulevé l’unique Coupe du Monde française. « Pour ma famille, mes proches, la fierté d’être là et d’avoir atteint cette finale, a souri le sélectionneur en conférence de presse. Chacun a son destin. J’en ai un aussi. Il faut tout faire pour qu’il soit le plus beau possible », a ajouté Didier Deschamps, qui avait déjà basculé sur la finale en quittant Saint-Pétersbourg.

Varane : « C’est le coach qui nous montre la voie »

Depuis le début de la compétition, ses joueurs le décrivent comme très proche de son groupe. Alors mardi soir, après la rencontre, beaucoup avaient un mot pour lui. « C’est lui qui insuffle une dynamique de groupe. Il instaure des règles et nous on joue sur le terrain. On a une idée commune et c’est lui qui la définit », a expliqué Raphaël Varane en zone mixte. Si en phase de poules, Didier Deschamps a reconnu avoir trouvé le parcours des Bleus laborieux, depuis le début de la phase à l’élimination directe, les succès de ses joueurs portent clairement sa patte. Des contres tranchants contre l’Argentine, une maîtrise totale contre l’Uruguay, et une solidité défensive impressionnante face à la Belgique. « On étudie l’adversaire, on parle de comment on doit aborder ce match. Ensuite on parle entre nous, on essaye d’être coordonnés. Le coach donne l’idée et nous on la fait vivre. C’est lui qui nous montre la voie », a poursuivi Raphaël Varane.

Lloris : « Cette victoire, c’est la sienne »

« Il mérite tout le crédit, a salué Hugo Lloris avec une profonde marque de respect dans la voix. C’est lui qui élabore les plans de jeu. Cette victoire, c’est la sienne. On a appliqué à la lettre ce qu’il nous a demandé », a confirmé le capitaine tricolore. Ce dernier est peut-être celui qui connait le mieux Didier Deschamps parmi les joueurs présents en Russie. Ensemble, le gardien et son sélectionneur ont traversé quelques zones de turbulence. Mais globalement, en six ans, ils se sont surtout régalés. Leurs sourires complices à chaque fois qu’ils se succèdent en conférence de presse, au Stade de France ou ailleurs, en disent long sur la bienveillance qui lie le sélectionneur à ses joueurs. Et ces derniers le lui rendent bien. Il fallait les voir, ces gamins ou ces trentenaires, prendre leur entraîneur dans leur bras, et inversement, au coup de sifflet final mardi soir. Avec dans les yeux des uns et des autres, une reconnaissance commune pour l’expérience et les émotions partagées.

Griezmann : « Depuis le début il voit juste »

Certains esprits chagrins parleront encore et toujours de chance. Contre la Belgique, Thibaut Courtois a lui trouvé que l’équipe de France a joué trop bas. A l’arrivée, comme souvent avec Didier Deschamps, c’est la France qui jouera la finale dimanche à Moscou. « On a besoin d’un coach qui nous donne sa confiance, qui sait comment jouer les matchs. Depuis le début de la compétition il voit juste et j’espère que ce sera pareil pour la finale », a confié Antoine Griezmann après la demi-finale remportée par les Bleus. Vingt ans après, l’histoire serait belle. Pour le sélectionneur, elle prendrait des allures de légende. En 1998, l’équipe championne du monde ressemblait beaucoup à son capitaine. En 2018, elle ressemble comme deux gouttes d’eau à son sélectionneur.