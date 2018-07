Coupe du Monde 2018 - Bleus / Kylian Mbappé : « C'est le rêve d'une vie »

Retrouvez les principales réactions des Bleus après le succès de mardi soir face à la Belgique. Alors que les Bleus sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps est aux anges. Idem concernant Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Samuel Umtiti.

Didier Deschamps (sélectionneur des Bleus)

C’est quelque chose d’exceptionnel. Je suis très heureux pour mes joueurs. Ils sont jeunes, mais ils ont montré du caractère, de la mentalité. Ça a été dur, le but a fait du bien. C’est un défenseur qui le marque. On a travaillé beaucoup défensivement, et je pense que l’on aurait pu en mettre un de plus en contre en fin de match. Chapeau à mes joueurs et à l’ensemble de mon staff. C’est beaucoup de fierté par rapport à mon groupe. Ça fait 49 jours que l’on est ensemble. Il s’est passé beaucoup de choses. (Sur la finale) Celle d’il y a deux ans n’est toujours pas digérée (ndlr : défaite contre le Portugal à l’Euro 2016) .

Olivier Giroud (attaquant des Bleus)

C’est exceptionnel. Honnêtement, c’est un rêve de gosse. On est tellement fier de partager ça avec nos proches, nos familles, les amis et tous les Français. Ça n’a pas été facile jusqu’à la fin aujourd’hui mais on est allé la chercher. Maintenant, il reste un match, 90 minutes, peut-être plus. Il faut aller la chercher. La victoire en 1998, ce sont des souvenirs impérissables. Je me souviens de la tête de Zizou sur l’Arc de Triomphe. J’espère que nous aurons la chance de communier notre joie avec les Français. Mais il reste un match. On va bien savourer avec nos familles ce soir et après se remettre dedans parce que c’est déjà dimanche. A chaque fois, il ne manque pas grand-chose pour que je marque. Soit je suis gêné au dernier moment, soit le défenseur vient bien. C’est vrai que j’aurais souhaité aider l’équipe ce soir. Ça n’a pas été le cas. Mais je garde confiance en mes chances de marquer en finale et d’aider l’équipe à ramener cette Coupe. J’espère vraiment le faire en finale. On est vraiment sur un petit nuage et on espère y rester.

Kylian Mbappé (attaquant des Bleus)

C’est inimaginable. C’est le rêve d’une vie, d’une future vie, de tout. Je n’ai pas les mots. Même dans mes plus grands rêves, je n’avais pas imaginé ça. Et pourtant, je suis un grand rêveur. Mais il reste une étape. On s’est tous embrassé, tous les Français sont là. Lorsque vous ne trichez pas et que vous travaillez pour le collectif, on vous le rend. Tant que je peux aider l’équipe, c’est tout ce qui m’importe. Je m’en contre-fiche du Ballon d’Or, je veux la Coupe du Monde.

Samuel Umtiti (défenseur des Bleus)

On a fait le travail tous ensemble, c’est vrai que c’est moi qui marque ce but mais pendant tout ce match, on a bien défendu ensemble. On a fait tous les efforts ensemble, et nous sommes récompensés par cette place en finale. On a fait le job, on s’est déchiré. Il y avait 11 chiens sur le terrain. Ceux qui sont entrés aussi, et c’est avec cet état d’esprit que l’on va aller la remporter. Le but ? C’est vrai que c’est un truc de fou. J’avais l’habitude de rester au milieu du terrain, et il y a quelques semaines, en regardant un peu mes matchs et les coups de pied arrêtés, j’ai décidé de soit aller au premier poteau, soit d’attendre au deuxième. Cela a été payant ce soir. On ne réalise pas trop, mais on sait que l’on fait quelque chose de grand. Il reste encore un match pour que ce soit très, très grand. On va tout faire pour remporter cette compétition.

