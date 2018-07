Coupe du Monde 2018 - Bleus : Didier Deschamps : « On peut renverser des montagnes »

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, affiche sa satisfaction après le succès de mardi soir face à la Belgique. Alors que les Bleus sont qualifiés pour la finale du Mondial russe, le technicien français éprouve de la fierté.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

Didier Deschamps, quel est votre sentiment après cette victoire ?

Je suis fier d’eux et l’état d’esprit qui les anime. Avec un état d’esprit comme celui-là, on peut renverser des montagnes. Mes joueurs sont jeunes, seront encore plus forts dans deux et quatre ans, mais on est en finale. Je suis content pour eux, moi aussi. Pour ma famille et mes proches, la fierté d’être là et d’avoir atteint cette finale. Ça pouvait paraître présomptueux d’annoncer vouloir être champion du monde. Ils se sont offerts cette possibilité mais on ne l’est encore pas. Faisons-en sorte que notre destin soit le plus beau possible.

Un défenseur a une nouvelle fois fait basculer la rencontre…

Chacun à son destin. On veut faire en sorte qu’il soit le plus beau possible. Il y a des similitudes (avec 98), mais le mérite en revient aux joueurs. Ils font tout. Ça fait 49 jours que l’on est ensemble. Qui l’eut cru, à part vous ? On a cinq jours avant la finale. On va passer 48h à partager ce bonheur avec nos familles. On basculera pour tout faire pour être du bon côté cette fois-ci, pas comme il y a deux ans.

Avec votre qualification pour la finale, la nuit va être agitée en France…

J’ai vu ça. On m’a montré ces images. Ça rappelle de bons souvenirs, mais c’était après une victoire. Là, ce n’est que la demi-finale. On s’est offert cet immense privilège d’être en finale de Coupe du Monde. Il y a deux ans ça été tellement douloureux… qu’il faut savourer. Ce n’est pas rien deux finales en deux ans. On a le privilège de pouvoir donner du bonheur au gens. De partager va avec le public français. On ne s’en rend pas compte. On a des messages, mais ce sont des bribes. On rentrera après dimanche. On fera tout pour qu’il y ait encore plus de bonheur.

Deschamps : « Personne ne se plaint dans ce groupe »

Quel est votre rapport avec France 98 et la génération d’aujourd’hui ?

Il faut vivre avec son temps. Je ne leur parle jamais de mon histoire. Jamais. Ils la savent, certains n’étaient pas nés. C’est une autre histoire. Faire des comparaisons … Je ne vais pas leur parler d’il y a 20 ans. Je veux écrire notre histoire. C’était beau il y a 20 ans, mais il faut vivre avec son temps. Regarder dans le rétro, je ne suis pas comme ça et ce n’pas comme ça qu’on va de l’avant. A un moment, je dirais stop et je profiterais, mais le moment n’est pas encore venu.

Que pensez-vous de la montée en puissance des Bleus ?

Nous les avons très bien préparés, je vais me vanter un peu (rires). On a commencé très tôt, les anciens jouent leur rôle de cadre, les jeunes apportent leur folie. Quand il y a l’opportunité de saisir une occasion, il faut la prendre. Tout ça, c’est solidifié à travers des résultats. L’Argentine, on est mené 2-1, on a pris de la consistance et de la valeur. Il faut se nourrir de ça. J’ai un groupe avec un bon amalgame. On va reprendre la formule mais ils vivent bien ensemble. Le plus dur a été les trois matches de groupe, après … Personne ne se plaint dans ce groupe et l’importance de la compétition prend le dessus.

Que vous inspire le but de Samuel Umtiti ?

Le match a basculé sur un coup de pied arrêté. En face, la Belgique est une équipe athlétique, avec des garçons de plus d’1,90m. Avoir résisté dans ce domaine et avoir fait la différence, c’est très bien. On est tombé face à une très bonne équipe de Belgique, mais on lui a fait mal par moment. Avec plus de justesse technique on aurait pu lui faire plus mal. Mes joueurs étaient préparés à tous les cas de figure. Question mental et solidarité, mon équipe a montré tout ce qu’elle avait de bon dans ce domaine-là.

Deschamps : « Pogba a été monstrueux dans tout ce qu’il a fait »

Quid de votre destin si particulier dans le sport français ?

Chacun a son destin. J’en ai un aussi. Il faut tout faire pour qu’il soit le plus beau possible. J’ai la responsabilité de mon équipe et quand ça se passe mal, le fautif est le coach, et quand ça se passe bien, les joueurs sont félicités. Ce n’est que du bonheur de les voir grandir vite. La qualité est là, mais il ne faut jamais rien lâcher.

Quel regard portez-vous sur la prestation de Paul Pogba ?

Paul Pogba a été monstrueux dans tout ce qu’il a fait. Pas seulement dans son rôle offensif. Avec le ballon, il avait moins de liberté face à Fellaini, mais il a eu peu de déchet. Paul a pris beaucoup de poids dans l’équipe. C’est un des leaders qui est expressif. Il assume et ce qu’il fait sur le terrain ne peut que le rendre légitime à l’intérieur du groupe.

Quel était votre plan pour contrer les Belges ?

La performance défensive de mon équipe a été excellente. Le rôle d’Olivier (Giroud) et Antoine (Griezmann) a été important. Prendre des options pour contrer leurs deux milieux de terrain, laisser un peu plus le ballon à leurs deux défenseurs centraux qui sont moins bons balle au pied, sans leur faire injure. S’ils ont de l’espace, ils foudroient tout le monde. C’est pour ça qu’on était très bas.