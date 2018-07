Coupe du Monde 2018 – Bleus : Deschamps loue les qualités des Diables Rouges

A deux jours de la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, Didier Deschamps a rappelé à quel point les Diables Rouges possédait une génération dorée.

Plus qu’une marche. Il ne reste plus qu’une marche à l’équipe de France pour atteindre la finale de la Coupe du Monde. Mais c’est peut-être la plus dure avec comme adversaire la Belgique. Les Diables Rouges font une très forte impression depuis le début du Mondial et leurs prestations contre le Brésil en quart de finale (2-1) ont montré qu’ils avaient passé un cap psychologique par rapport à l’Euro 2016. Du côté des Bleus, la confiance est de mise même si la qualité belge est loin d’être remise en question. « Ce sera un match difficile contre une équipe avec un gros arsenal offensif. C’est une génération de qualité. Je les voyais fort à l’Euro mais ça n’a pas marché, a avoué Didier Deschamps sur le plateau de Téléfoot dimanche. Ils ont pris de l’expérience depuis deux ans. Quand on regarde leur effectif, il y a des trentenaires. La plupart de leurs joueurs jouent dans les plus grands clubs européens. Ce n’est pas un hasard s’ils sont là. »

Deschamps : « Henry aide beaucoup la Belgique »

Aux côtés de Kylian Mbappé, le sélectionneur français est également revenu sur l’opposition qui se dessine mardi soir sur les bancs de Saint-Pétersbourg. Sur le banc d’en face, une tête connue des supporters français tentera de mettre fin au rêve des Bleus, celle de Thierry Henry. Le champion du monde 1998 avec Deschamps est désormais l’adjoint de Roberto Martinez et son travail d’adjoint est loué par tous en Belgique. De quoi donner des regrets à Didier Deschamps ? « Ça fait bizarre parce qu’il est français et qu’il sera sur le banc adversaire. Et je suis sûr que ça lui fera bizarre aussi, a poursuivi Deschamps. Mais je ne regrette pas de ne pas l’avoir à nos côtés parce qu’il n’y a pas eu de demandes. Son vécu de joueur va beaucoup aider les Belges et il réussit très bien son entrée dans le monde du coaching. »