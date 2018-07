Coupe du Monde 2018 - Bleus : Benjamin Pavard rassurant sur sa cuisse

Touché à la cuisse droite contre l’Uruguay vendredi, Benjamin Pavard va mieux et s’est montré rassurant à deux jours de la demi-finale contre la Belgique.

Vendredi, après la victoire contre l’Uruguay (2-0), Benjamin Pavard a quitté le Nijni Novgorod Stadium avec un bandage au niveau de la cuisse droite. « Une grosse béquille » dans un choc avec Luis Suarez confiait-il alors en boitant légèrement. Deux jours après, et à quarante-huit heures de la demi-finale contre la Belgique, l’arrière droit de l’équipe de France s’est voulu rassurant. « Je me suis pris beaucoup de coups, j’ai joué sur une jambe parce que j’avais vraiment mal. Mais je suis un guerrier, je mouille le maillot et je suis prêt à aller au combat. Je suis apte, a confié le joueur de Stuttgart en conférence de presse. J’aurais peut-être dû mettre plus d’agressivité sur mon duel avec Suarez, c’est un apprentissage », a-t-il ajouté. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.