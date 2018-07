Coupe du Monde 2018 - Bleus / Benjamin Mendy : « Je revis mon année à Monaco »

Benjamin Mendy, même remplaçant, a pris un énorme plaisir mardi soir avec la qualification de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde 2018.

Sa Coupe du Monde ne ressemble pas vraiment à ce qu’il avait espéré. Remplaçant, utilisé seulement quelques minutes contre le Danemark (0-0), Benjamin Mendy ne boude pas et prend même son pied à voir ses partenaires enchaîner les victoires sur le terrain. Mardi, après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial, l’arrière gauche de Manchester City était aux anges et a longuement salué l’état d’esprit du groupe tricolore. « Depuis le début j’ai l’impression de revivre mon année à Monaco, a-t-il confié en quittant le stade de Saint-Pétersbourg. C’est une bande de potes, la cohésion est parfaite même quand on souffre, on l’a vu contre l’Argentine. Le banc suit. Il n’y a rien à reprocher à ce groupe. Pour la plupart on s’est connu en équipe de jeunes. » Dimanche, c’est encore du banc (sauf événement contraire) qu’il suivra la finale entre la France et l’Angleterre ou la Croatie. Avec passion mais sans pression, assure-t-il. « On est là pour travailler mais il n’y a pas une pression parce que c’est la Coupe du Monde. Ce sont juste des matchs à jouer et à gagner », lance l’ancien Monégasque.

Propos recueillis par R.F., à Saint-Pétersbourg